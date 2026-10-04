Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio supera Crema in un test incrociato 

La Pallavolo San Giorio parte con Galelli, They, Pratissoli, Pagot, Cornelli, Giordano e Gerosa e si impone per 25-17. Nel secondo parziale è Crema a spuntarla, vincendo 25-23. Nei set successivi, sia coach Capra sia coach Caliendo mischiano le carte, dando spazio alle alternative in panchina. La formazione piacentina conquista i tre parziali successivi con i punteggi di 25-19, 25-20 e 25-23.

Il precampionato di They e compagne proseguirà con l’ultimo allenamento congiunto, in programma venerdì 9 ottobre a Sirmione (Brescia), contro la Pallavolo Peschiera, futura avversaria in campionato.