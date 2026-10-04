Serie B – Debutto casalingo da applausi per l’Assigeco: i Lupi travolgono Vicenza

Piacenza trova il primo centro stagionale incantando il PalaBanca nello scontro casalingo contro la S4 Energia Vicenza. Merito soprattutto di un attacco fluido e molto ben bilanciato, ben orchestrato da coach Ghizzinardi sin dai primissimi minuti del match. Ben quattro giocatori in doppia cifra (Vettori, Picarelli, Pirani, Poggi), e Piacenza trionfa agevolmente nonostante la partita nascondesse, sulla carta, parecchie insidie per i biancorossoblu. Dopo la sconfitta punto a punto di Legnano, arriva quindi la grande risposta dell’Assigeco, che la prossima settimana volerà in Sicilia per la trasferta contro Piazza Armerina.

La cronaca del match

“Abbiamo giocato contro una squadra che aveva qualche defezione nel settore lunghi, ma paradossalmente quando abbiamo provato a sfruttare toppo questo vantaggio non abbiamo espresso la nostra migliore pallacanestro, fatta di azioni rapide per innescare i nostri tiratori. La prima in casa è sempre una partita pericolosa da certi punti di vista, l’approccio era fondamentale e chiunque è andato in campo l’ha fatto con determinazione, questa è la cosa più bella di questa domenica”.

UCC Assigeco Piacenza – S4 Energia Vicenza 91 – 59

(30-18; 22-17; 19-17; 20-7)

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 7 (2/2, 1/3), Enrico Vettori 16 (3/4, 2/4), Luca Toniato 8 (1/1, 2/5), Giovanni Poggi 11 (3/3, 1/3), Lorenzo Vanin 4 (1/3, 0/0), Simone Giunta 6 (1/5, 1/3), Matteo Picarelli 14 (2/4, 3/6), Massimiliano Ferraro 7 (2/2, 1/5), Federico Pirani 11 (4/8, 0/0), Matteo Ermelani 7 (1/2, 1/1), Gabriele Cattivelli 0 (0/1, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/1, 0/1). Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

S4 Energia Vicenza: Thomas Aguzzoli 7 (3/6, 0/0), Nicolo’ Pellicano 3 (0/2, 1/1), Georges Tamani 6 (3/8, 0/0), Tomas Fernandez Lang 9 (0/1, 3/8), Oliver Lynch-Daniels 8 (1/8, 2/5), Sebastian Gonzalez 8 (1/2, 1/4), Nicolas Fajardo 6 (3/4, 0/1), Leon Polanco 12 (1/2, 2/3), Samuel Ojo NE, Pietro Cecchin NE, Jacopo Trova NE. Allenatore: Cesare Ciocca (assistenti: Roberto Villani, Vincenzo Liberale)