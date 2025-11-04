Cives compie 25 anni, educare alla libertà e alla responsabilità civile: appuntamento il 7 novembre

Cives compie 25 anni: educare alla libertà e alla responsabilità civile. Un quarto di secolo di CIVES: un traguardo che racconta un percorso fatto di pensiero, partecipazione e responsabilità civile.

L’edizione 2025, che si apre presso gli spazi della Fondazione di Piacenza e Vigevano il 7 novembre alle 20.30, con la prolusione del professor Filippo Pizzolato e del giornalista de Il Post Eugenio Cau, affronta il tema “Democrazia vs Autocrazia”, una riflessione attualissima di fronte alla crisi della partecipazione e alla crescita dei populismi.

Nato all’inizio degli anni Duemila dall’intuizione del Vescovo Luciano Monari, insieme a Paolo Rizzi, Enrico Corti e Giovanni Groppi, il corso di formazione promosso da Università Cattolica, Diocesi di Piacenza-Bobbio e Fondazione di Piacenza e Vigevano è diventato in venticinque anni un laboratorio di cittadinanza consapevole e spiritualità civile.

Oltre mille partecipanti hanno attraversato questo spazio di formazione civica, incontrando filosofi, giornalisti, economisti e testimoni del nostro tempo: «Abbiamo conosciuto persone straordinarie, che ci hanno insegnato a guardare la realtà con occhi più attenti» racconta il professor Paolo Rizzi, docente della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, direttore del Laboratorio di Economia Locale della Cattolica e cofondatore di Cives. «Guardando con nostalgia e soddisfazione i titoli e gli ospiti di questi nostri venticinque anni, ritrovo il filo rosso della cittadinanza e dell’attenzione alla cosa pubblica,sia in ottica locale che internazionale».

In dodici incontri, il nuovo ciclo attraverserà prospettive diverse, dalla filosofia alla sociologia, dal diritto all’economia, grazie ad ospiti come, il filosofo e psicanalista, Miguel Benasayag, Giuseppe Riggio (direttore di Aggiornamenti Sociali), il saggista Jean-Léonar Touadi e la presidente nazionale di Amnesty International Alba Bonetti. L’obiettivo resta lo stesso di sempre: formare cittadini liberi e consapevoli, capaci di discernere e scegliere con autonomia.

In un’epoca in cui la stanchezza democratica e l’indifferenza rischiano di diventare il rumore di fondo della vita pubblica, «Cives raccoglie la sfida di rimettere al centro la coscienza critica e la partecipazione» osserva Susanna Rossi, anch’essa membro del comitato scientifico. Non a caso l’immagine scelta per il manifesto è “Il ciarlatano” del pittore barocco Bernardino Mei: un falso salvatore che incanta le folle dal suo palco. «Rappresenta la deriva populista di chi promette rimedi illusori», commenta Fabio Obertelli, giovane storico dell’arte e membro del gruppo organizzatore.

Oggi Cives coinvolge anche una nuova generazione di coordinatori e studenti: «È un progetto autofinanziato e sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, aperto alle scuole e gratuito per gli universitari, segno di un impegno che continua a rinnovarsi. Perché – come ricorda Rizzi – la democrazia non è mai un bene scontato: è un atto quotidiano di speranza, da coltivare con fiducia, prossimità e corresponsabilità».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy