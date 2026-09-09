Anche gli artigiani e gli imprenditori di CNA protagonisti del nuovo corso di ingegneria del Politecnico

Si chiamerà “Industrial Engineering” il nuovo corso di laurea triennale che prenderà il via in questo nuovo anno accademico alla sede piacentina del Politecnico di Milano. Una laurea internazionale di primo livello per cui l’ateneo milanese ha voluto tener conto, in fase di progettazione del corso di studi, delle caratteristiche e delle specificità del tessuto produttivo piacentino: non solo per accorciare le distanze tra il mondo accademico e quello del lavoro, ma anche per preparare risorse umane altamente qualificate che, una volta laureate, potrebbero offrire valore aggiunto alle aziende e alle industrie del territorio.

Un corso di laurea per cui il Politecnico di Milano ha richiesto anche la collaborazione delle aziende e degli imprenditori piacentini che compongono il mondo di CNA. E ieri pomeriggio, in un partecipatissimo incontro, il nuovo corso di studi è stato presentato nella sede dell’associazione piacentina dal Prorettore della sede di Piacenza del Politecnico di Milano, prof. Luigi Colombo, dal prof. Renzo Marchesi, ex docente ed attualmente consulente scientifico dell’ateneo milanese, e dal Direttore di CNA Piacenza, Enrica Gambazza.

“Questa nuova collaborazione per cui ringrazio vivamente il Politecnico di Milano, anche a nome del nostro Presidente, Cristiana Crenna – ha precisato Gambazza – è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della nostra associazione per far crescere continuamente il livello tecnologico, la professionalità e la competitività delle nostre aziende”.

“I nostri studenti di oggi – ha detto il prof. Colombo – saranno gli ingeneri di domani, ma per colmare il disallineamento esistente tra formazione universitaria e aspettative delle imprese, abbiamo avvertito la necessità di coinvolgere anche gli imprenditori nel percorso formativo degli studenti. La proposta che vogliamo fare agli imprenditori di CNA è quella di collaborare alla gestione della didattica attiva, un percorso pratico di trenta ore previsto per gli studenti del secondo e del terzo anno, strutturato per aree tematiche e progettato dalla nostra struttura del Politecnico insieme ai vari imprenditori che aderiranno a questo progetto. I referenti aziendali che vorranno collaborare con il Politecnico, oltre a lavorare insieme a noi alla progettazione di questi moduli didattici, potranno anche partecipare alla fase di valutazione della formazione svolta nelle aziende dai singoli studenti”.

“E’ un nuovo percorso di studi – ha aggiunto il prof. Marchesi – che si arricchisce di questi moduli didattici sperimentali che non si sovrappongono ai tirocini formativi. Credo che oltre a completare e a rendere più ricco di nozioni pratiche il percorso formativo degli studenti, questo nuovo corso di laurea possa servire anche a consolidare la collaborazione tra Politecnico e tessuto produttivo del nostro territorio”.