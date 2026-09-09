“Com’ero io, come sei tu”, percorso per genitori e figli al Centro per le Famiglie

Come cambia il rapporto tra genitori e figli quando inizia la preadolescenza? Come riconoscere e accompagnare i cambiamenti fisici, emotivi e relazionali che segnano questa fase della crescita? A queste domande vuole rispondere “Com’ero io, come sei tu”, il percorso rivolto a genitori e figlie e figli dagli 11 ai 14 anni, promosso per offrire uno spazio di confronto, ascolto e dialogo che torna con un nuovo ciclo di incontri. Come per la passata edizione l’iniziativa prevede due percorsi distinti, ciascuno articolato in tre incontri: uno dedicato a mamme e figlie e uno a papà e figli. L’obiettivo è creare un’occasione per affrontare insieme, in un contesto accogliente e guidato da professionisti, i cambiamenti legati alla crescita e all’ingresso nell’adolescenza.

Il gruppo mamme e figlie si incontrerà il 7 e 21 ottobre e il 4 novembre 2026, dalle 18 alle 20.

Il gruppo papà e figli si incontrerà il 14 e 28 ottobre e l’11 novembre 2026, sempre dalle 18 alle 20.

Gli incontri saranno condotti da una psicologa, un educatore e una ginecologa dell’Azienda Usl di Piacenza, che accompagneranno genitori e ragazze e ragazzi nella riflessione sui diversi aspetti della preadolescenza, favorendo il dialogo e la condivisione delle esperienze.

L’attività è gratuita e si svolgerà presso il Centro per le Famiglie di Piacenza, in Galleria del Sole 67. È possibile iscriversi esclusivamente al percorso corrispondente al proprio figlio o alla propria figlia compilando il modulo on line.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi allo Sportello Informafamiglie, telefonando al 0523 492380 o scrivendo a informafamiglie@comune. piacenza.it .