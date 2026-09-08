Serie B Interregionale – Con la sfida al Basket Team Pizzighettone la Bakery alza il livello della sua preparazione

Seconda amichevole pre-stagione per la Bakery Basket Piacenza: un sabato sera di grande intensità per i biancorossi che nel palazzetto di casa affrontano il Basket Team Pizzighettone, formazione di caratura in Serie B Interregionale.

Un passo in avanti importante dopo la sfida alla Sanmaurense Pavia per alzare ulteriormente il livello e confrontarsi con una squadra pari categoria: la Bakery dimostra un ottimo approccio in un primo quarto combattuto tenendo testa agli avversari. Una partita molto positiva per i ragazzi di coach Salvemini che la prossima settimana troveranno un programma quasi speculare: mercoledì sera amichevole interna con la Fulgor Fidenza (prossimi avversari nel girone), sabato trasferta con gli Stings Mantova.

Il capitano biancorosso Zakaria El Agbani commenta così la gara. «È stata una partita molto dura, quasi da campionato più che da precampionato. Affrontavamo una squadra forte, preparata, che l’anno scorso ha raggiunto obiettivi importanti, quindi per noi era un test vero. Quello che ci siamo detti, anche seguendo le indicazioni del coach, è che per farci rispettare dovevamo giocare con intensità e personalità. Siamo solo alla seconda settimana insieme, quindi era importante capire il livello che ci aspetta, adattarci e mettere minuti nelle gambe. Da questo punto di vista penso sia stata una partita molto utile per la crescita della squadra».

BAKERY PIACENZA-PIZZIGHETTONE 73-74 (26-23, 8-22, 18-18, 21-11)

BAKERY BASKET PIACENZA: Paoletti 19, Quarta 11 , El Agbani 8, Prosek 13, Galdiolo 5, Fanè, Yak Deng 11, Beccari 3, Milani Pietro 3, Milani Riccardo. NE: Callegari, Gravante, Turkes.