Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) convocata in azzurro per i Mondiali su strada a Montreal

Convocazione iridata per Matilde Rossignoli, “panterina” della Bft Burzoni VO2 Team Pink che parteciperà in maglia azzurra ai Mondiali su strada di Montreal (Canada) in programma dal 20 al 27 settembre. In particolare, la veronese classe 2008 è stata scelta nella categoria Donne Juniores, contribuendo a formare la rosa allargata di 47 azzurri e azzurre, dalla quale saranno definiti poi i titolari e le titolari che prenderanno effettivamente alle singole prove.

La Rossignoli – insieme a Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) e Azzurra Ballan (Breganze Millenium – è una delle papabili per i due posti disponibili nella prova a cronometro Donne Juniores prevista martedì 22 settembre. Inoltre, insieme a Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze) e alle stesse Acuti e Ballan comporrà il quartetto per la prova in linea di categoria in agenda venerdì 25 settembre.

Lunigiana femminile

Nel frattempo, la Bft Burzoni VO2 Team Pink si prepara al prestigioso appuntamento del Giro della Lunigiana Donne, in programma martedì 8 e mercoledì 9 settembre.La prima tappa condurrà da Marinella di Sarzana ad Arcola-Poliartigiana dopo 69 chilometri e mezzo, mentre la seconda frazione inizierà dalla sede di arrivo del giorno precedente per concludersi a La Spezia dopo quasi 80 chilometri di gara.

“La prima tappa – osserva il direttore sportivo Vittorio Affaticati – è pianeggiante e adatta alle ruote veloci,mentre la seconda è un po’ più mossa con uno strappo di circa 1000 metri a 7 chilometri e mezzo dall’arrivo che potrà eliminare qualche ruota veloce o addirittura presentare all’arrivo un gruppetto ridotto. In palio ci sono 4 maglie (classifica generale, miglior giovane, Gpm e Traguardi volanti). Avremo al via sei atlete, con una squadra competitiva su entrambi i percorsi. Faremo il possibile per cercare di eguagliare il risultato dello scorso anno”.

Numeri decisamente importanti quelli delle “panterine” nell’edizione 2025: Agata Campana si impose in volata nella prima tappa davanti alla compagna di squadra Elisa Bianchi, alla piazza d’onore anche nella seconda frazione vinta da un’altra “freccia” della squadra piacentina, Alessia Orsi. Elisa Bianchi, inoltre, conquistò tre maglie: quella verde di leader del Giro, quella a pois del Gran Premio della Montagna e quella bianca di miglior giovane.

La Bft Burzoni VO2 Team Pink al Giro della Lunigiana Donne 2026

– Agata Campana

– Giulia Costa Staricco

– Irene Ferrari

– Giada Galasso

– Martina Orsi

– Alessia Orsi.