Ciclismo – Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) seconda al Giro della Lunigiana Donne

Prosegue il grande feeling tra la Bft Burzoni VO2 Team Pink e il Giro della Lunigiana Donne, con le “panterine” (già grandi protagoniste l’anno scorso) subito in evidenza nella prima delle due tappe dell’edizione 2026 sempre riservata alla categoria Donne Juniores.
In vetrina, Giulia Costa Staricco, brianzola classe 2008 capace di centrare il secondo posto alle spalle di Gaetanna Sjogren Alhac (A.R. Monex Pro Cycling) brillando nello sprint che ha visto anche la compagna di squadra e coetanea modenese Alessia Orsi piazzarsi alla quinta posizione assoluta. Per la Costa Staricco, anche la maglia arancione di “regina” dei Traguardi volanti.
Domani la conclusione con la seconda tappa da Arcola a La Spezia dopo quasi 80 chilometri.
Ordine d’arrivo prima tappa Giro della Lunigiana Donne
1° Gaetanna Sjogren Alhac (A.R. Monex Pro Cycling) 69 chilometri 800 metri in 1 ora 42 minuti, media 41,059 chilometri orari
2° Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 10 secondi
3° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino) s.t.
4° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze)
5° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
6° Anna Bonassi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love)
7° Sara Peruta (Mix 1 Petrucci Gauss)
8° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze)
9° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)
10° Piera Barattin (Mix 2 Cadorago-Corridonia-Horizons) s.t.