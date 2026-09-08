Karate – Continua l’ascesa di Michelle Rizzoli: oro all’Open Internazionale di Basilea

Continua l’ascesa dell’atleta Michelle Rizzoli, protagonista di un’altra prestigiosa vittoria internazionale. La portacolori del Karate Piacenza Farnesiana, già medaglia d’oro all’Open d’Italia di Riccione lo scorso aprile — gara valevole per il ranking azzurro Fijlkam — e medaglia di bronzo a fine agosto all’International Open Karate Alpe-Adria di Lignano Sabbiadoro, anch’essa valida per il ranking azzurro Fijlkam, ha conquistato il gradino più alto del podio all’Open Internazionale di Basilea, in Svizzera.

Alla competizione hanno preso parte circa 600 atleti provenienti da 18 nazioni, a conferma dell’elevato livello della manifestazione.

Michelle Rizzoli ha affrontato con determinazione una serie di avversarie agguerrite e di alto livello nella categoria Under 14 – 52 kg, riuscendo a superarle tutte e a conquistare una splendida medaglia d’oro.

Ottima anche la prestazione di Elia Famà, che nella categoria Under 14 – 40 kg ha disputato una gara di grande spessore, chiudendo al 5° posto.

Gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana sono seguiti dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, che stanno accompagnando con professionalità e dedizione la crescita sportiva dei giovani karateka piacentini.

Per la società piacentina sono già all’orizzonte i prossimi importanti appuntamenti: l’Open di Slovenia, in programma a Kranji il 19 e 20 settembre, e l’Open League Fijlkam di Taranto, in calendario il 26 e 27 settembre, gara valida per il ranking azzurro Fijlkam.

Nella foto, i due atleti Michelle Rizzoli ed Elia Famà insieme al Maestro Gian Luigi Boselli e al Tecnico Giorgio Livelli.