Il Fiorenzuola esonera Araldi dopo una giornata di campionato! Al suo posto c’è Alberto Villa

L’avventura di Nicolò Araldi sulla panchina del Fiorenzuola si chiude dopo appena una giornata di campionato. La società ha comunicato l’esonero questa mattina, spinta dal brutto scivolone di domenica contro lo Scanzorosciate e dal precedente stop ai rigori in Coppa Italia per mano del Nibbiano. Al suo posto subentra Alberto Villa (ex Virtus Francavilla, Pergolettese e Pistoiese), la cui ufficialità arriverà in serata. Villa condurrà il suo primo allenamento mercoledì, proiettandosi subito verso il delicato derby di domenica contro il Nibbiano.

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