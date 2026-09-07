Briciole al cielo a Venezia, Tiramani: Donazione degli organi, una storia vera per sensibilizzare. Preoccupante il calo dei consensi- AUDIO

Briciole al cielo a Venezia, Tiramani: “Il tema della donazione degli organi trattato con una storia vera molto emozionante. Preoccupante il calo di consensi”. Lo ha detto il regista piacentino prima di partire per Venezia, dove sarà presente per presentare il trailer del corto all’interno del forum FEDIC “Il futuro del cinema d’autore”.

Secondo Gian Francesco Tiramani ci sono appuntamenti, come quello di Venezia, che sono insostituibili rispetto all’obiettivo del corto: promuovere la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. È un tema particolarmente importante in questo periodo infatti in Italia e anche a Piacenza i consensi espressi al momento del rinnovo della carta d’identità sono calati tantissimo.

Il film ha successo perché riesce a toccare le corde giuste

Quando si racconta una storia vera sin ha un impatto subito dal punto di vista emozionale molto forte, perché ognuno di noi subito la va a contestualizzare con il proprio vissuto. Poi è stato importante averla raccontata in soggettiva, cioè dal punto di vista di Giordano. Questo è un altro pugno nello stomaco perché noi siamo abituati come adulti a vedere e giudicare tutto da grandi. Non ci siamo mai posti la domanda del punto di vista di un bimbo di una storia che passa dalla morte quasi certa alla vita.

È un tema particolarmente importante in questo periodo infatti in Italia e anche a Piacenza i consensi espressi al momento del rinnovo della carta d’identità sono calati tantissimo.

Sabato 12 settembre, alle ore 8.20, le immagini di Briciole al cielo accompagneranno su Rai 1 il servizio in onda nella rubrica “TG1 Dialogo”.

Come mai il tema fa ancora così paura?

Noi, negli ultimi 4-5 anni con la promozione dei due corti, abbiamo incontrato migliaia di persone e abbiamo oggi la certezza che il motivo principale dei no è un’informazione sbagliata o un’informazione veramente carente. La gente non sa come funziona veramente il tutto e quindi è naturale avere questi timori perché stiamo parlando della morte, inutile che ci giriamo attorno. E ‘importante fare promozione andando a dare un’informazione completa e corretta. Questo aiuta, infatti a ogni presentazione ci sono sempre persone che alla fine vengono a dirti… ma sai che dopo aver visto il film ho cambiato idea sulla donazione? Questa è la dimostrazione che il problema è quello appunto di una corretta e completa informazione.

Briciole al cielo a Venezia, Tiramani: Donazione degli organi, una storia vera per sensibilizzare”