Rugby – Weekend Bianconero: sfide in trasferta per i Lyons

10 Aprile 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Rugby, Sport
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Dopo la settimana di Pasqua tornano in campo le formazioni Lyons, agguerrite più che mai per questo finale di stagione. Andiamo subito a scoprire gli appuntamenti del fine settimana. 

Il piatto forte si avrà domenica pomeriggio al “Mirabello”, quando i Leoni della prima squadra affronteranno il Valorugby nel Derby Emiliano. Dopo la grande giornata vissuta sabato scorso con l’epica vittoria su Mogliano, i Leoni di Paoletti cercheranno conferme su quello che forse è il campo più difficile d’Italia, la casa della formazione attualmente seconda in classifica. Calcio d’inizio alle ore 15.30, per tifare i Leoni potranno seguire la gara sulla piattaforma di The Rugby Channel. 

Antipasto interessante al sabato, quando la formazione Cadetta affronterà in trasferta Colorno: I Leoni inseguono a breve distanza i parmigiani in classifica nel Girone 2 di Serie B, e con una vittoria possono mettere la freccia a due giornate dal termine del campionato. Sfida da non perdere, appuntamento sabato alle ore 17.00 al “Pavesi” di Colorno. 

Trasferta anche per l’Under 16, l’ultima dell’anno. I Leoni cercheranno l’impresa sul campo dei Cavalieri Prato, per rispondere al sorpasso in classifica patito per mano di Colorno e Pesaro. Appuntamento domenica a Sesto Fiorentino alle ore 14.30. 

Nel consueto triangolare Under 14, i Leoncini di Bedini, Groppelli e Foppiani sfideranno sabato pomeriggio Noceto e Parma RFC sul terreno di gioco del Noceto. 

Ultimi ma non ultimi, domenica di passione per i Leoncini del minirugby, che parteciperanno con tutte le proprie squadre al Torneo “Colla-De Sensi” di Noceto nella giornata di domenica. 

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