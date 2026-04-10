Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio a Forlì alla caccia di punti salvezza

Durante la sosta, la Pallavolo San Giorgio Piacentino ha sostenuto un allenamento congiunto con Vap Piacenza (serie B2), imponendosi con un netto 4-0. Un test utile che ha fornito indicazioni positive in vista dell’importante trasferta sul campo della Libertas Forlì.

La formazione romagnola, dallo scorso febbraio affidata al duo Montevecchi-Fiocchi subentrato a coach Caliendo, occupa attualmente il decimo posto in classifica con 24 punti, a sole due lunghezze da They e compagne, ferme a quota 26. Nell’ultimo turno, Forlì ha superato Montesport al tie-break.

Dal canto suo, la squadra piacentina arriva dal convincente successo contro la Moma Anderlini e punta a ottenere un risultato positivo per mantenersi in una posizione tranquilla di classifica. Le piacentine saranno però chiamate a sfatare il tabù trasferta e a riscattare la sconfitta dell’andata, unico precedente tra le due formazioni, in cui Forlì si impose in tre set.

La sfida tra Libertas Forlì e Pallavolo San Giorgio Piacentino è in programma alle ore 16.30 presso la palestra Villa Romiti, in via Sapinia 40 a Forlì. A dirigere l’incontro saranno Eleonora Garroni (sezione Fipav di Roma) ed Eleonora Morabito (sezione Fipav di Messina).

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Libertas Volley Forlì. Ingresso gratuito.

Classifica

Ravenna 53 (18-3) punti; Ripalta Cremasca 46 (17-4); Osgb Campagnola 45 (15-8); Valdarno 43 (14-7); Fantini Folcieri Ostiano 38 (12-9); Bologna 36 (13-8); Cesena 30 (9-12); Pall. San Giorgio Pc 26 (9-12); Montesport 26 (9-12); Forlì 24 (8-13); Centro Volley Reggiano 22 (7-14); Riccione 22 (7-14); Pall. Scandicci 15 (5-16); Moma Anderlini 14 (4-17).

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