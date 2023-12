Concerto degli auguri della Banca di Piacenza 37° edizione, un successo

Concerto degli auguri alla basilica di Santa Maria di Campagna gremita in occasione del tradizionale appuntamento, giunto alla trentasettesima edizione e al quale erano presenti le maggiori autorità civili, militari e religiose tra queste, il vescovo mons. Adriano Cevolotto, il prefetto Paolo Ponta, il vicario del questore Marina Festini, il gen. Daniele Durante, direttore del Polo di Mantenimento, il col. Fabio Frattolillo, comandante del II Genio Pontieri, Massimo Calvisi, direttore della sede piacentina della Banca d’Italia, accolte dal presidente della Banca Giuseppe Nenna, dal vicepresidente Domenico Capra, dal direttore generale Angelo Antoniazzi, dal vicedirettore generale Pietro Boselli, dai componenti del Cda e del Collegio sindacale. Ph. Del Papa

Concerto degli auguri la serata

Il concerto è stato presentato da Robert Gionelli, che ha ringraziato per l’ospitalità e la collaborazione i Frati Minori e ricordato come fu proprio 37 anni fa che – da poco presidente della Banca di Piacenza – Corrado Sforza Fogliani ebbe l’intuizione di promuovere un concerto quale ideale messaggio d’auguri alla nostra comunità, con l’obiettivo di rinsaldare il legame, già forte, tra Banca e territorio. Ph. Del Papa

Concerto degli auguri il repertorio

L’edizione 2023 ha richiamato l’attenzione del pubblico soprattutto con le musiche di Couperin (Jubilemus, exultemus), Haendel (O lovely peace), Praetorius (In dulci jubilo), Mendelssohn (Veni Domine), Saint-Saëns (Tollite Hostias), R.v. Herbeck (Pueri concinite), Mozart (Sonata da chiesa K263 in Do). Molto apprezzata, con convinti applausi, anche la Missa in Do magg. K262 (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei). Il concerto (che si è aperto con Gesù bambin l’è nato – Popolare piemontese) Ph. Del Papa

I musicisti