Vasco Terapia Band, tutto esaurito a Castel San Giovanni per il concerto benefico

A distanza di un anno i giardini di Villa Braghieri hanno ospitato un altro concerto della “Vasco Terapia Tribute Band”, evento benefico a favore di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e dell’associazione “Michele Isubaleu progetti per l’Etiopia”, andato in scena sabato 18 giugno. La musica di Salvatore Rizzo con la sua band, con la straordinaria partecipazione di Davide Devoti, chitarrista di Vasco Rossi nel tour “Fronte del palco”, ha allietato la calda serata di giugno con le canzoni del grande artista di Zocca.

L’appuntamento è stato proposto dall’amministrazione comunale con il prezioso aiuto della Pro Loco castellana, presente anche nella scorsa edizione.

“Come direbbe Vasco, stasera come l’anno scorso, “Siamo ancora qua” a Villa Braghieri, luogo simbolo della cultura castellana – ha commentato dal palco Wendalina Cesario, assessore castellano, nel presentare la serata -. Il tema di questa iniziativa ha uno scopo nobile, che va oltre quello che è considerato normalità, cioè cercare di fare capire alle persone che cos’è la bontà d’animo. Vi ringrazio per la vostra presenza e ringrazio anche gli uffici comunali, soprattutto quello della cultura, che lavorano incessantemente per l’organizzazione degli eventi. Un ringraziamento alle associazioni presenti, alla Pro Loco e al suo presidente, Sergio Bertaccini, che si rende sempre disponibile. Cultura e solidarietà vanno a braccetto, perché non c’è cosa più bella che aiutare divertendosi”.

Presenti al concerto anche Daniela Reggiori, presidente AISM sezione di Piacenza e Gigi Guarnieri, dell’associazione Michele Isubaleu, che con il ricavato della serata proverà a potenziare una piccola clinica in Etiopia.

“Per queste iniziative – commenta Bertaccini – la nostra Pro Loco risponde sempre presente. Organizzare eventi benefici e aiutare le altre associazioni rientra tra le nostre mission. Questa sera abbiamo proposto bella musica, come ha sempre fatto il nostro sodalizio, raccogliendo fondi per aiutare chi ha bisogno”.