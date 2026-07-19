Cornicione pericolante sul Corso, transennato l’ultimo tratto all’angolo con il Pubblico Passeggio – FOTO

19 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Nella prima mattinata di oggi la Polizia Locale del Comune di Piacenza è intervenuta in corso Vittorio Emanuele, a seguito della segnalazione di un condomino che aveva notato la caduta di alcuni piccoli frammenti di intonaco dal cornicione sottogronda di un edificio.

L’area è stata immediatamente transennata e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla rimozione delle parti di cornicione ritenute pericolanti.

A scopo precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno disposto un intervento preventivo di messa in sicurezza dell’edificio ed è stata quindi disposta dal Comune – intervenuto tempestivamente con personale del Servizio viabilità del Settore Infrastrutture e Smart City oltre che con la Polizia locale già sul posto – la chiusura del tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra i civici 226 e 234, all’incrocio con il Pubblico Passeggio, con l’interdizione del marciapiede, della pista ciclabile e di conseguenza delle attività commerciali che si affacciano sull’area interessata dalle operazioni di messa in sicurezza.

L’area rimarrà transennata fino al completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del cornicione, che saranno eseguiti già nelle prossime ore.

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