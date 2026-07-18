Un altro colpo importante per il Piacenza calcio: ufficiale Andrea Tremolada, esterno offensivo

18 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
piacenza calcio
blank

Il Piacenza calcio continua a lavorare senza sosta per costruire una rosa in grado di competere per la vittoria del campionato. L’ultimo innesto è Andrea Tremolada, esterno offensivo reduce dall’esperienza con il Sangiuliano.

Nell’ultima stagione il classe 1999 ha collezionato 34 presenze, realizzando quattro reti e fornendo tre assist.

Il comunicato del club

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’99 Andrea Tremolada. L’attaccante ha sottoscritto un contratto annuale.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover