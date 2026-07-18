Un altro colpo importante per il Piacenza calcio: ufficiale Andrea Tremolada, esterno offensivo

Il Piacenza calcio continua a lavorare senza sosta per costruire una rosa in grado di competere per la vittoria del campionato. L’ultimo innesto è Andrea Tremolada, esterno offensivo reduce dall’esperienza con il Sangiuliano.
Nell’ultima stagione il classe 1999 ha collezionato 34 presenze, realizzando quattro reti e fornendo tre assist.
Il comunicato del club
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’99 Andrea Tremolada. L’attaccante ha sottoscritto un contratto annuale.