Volley, Serie B – La Canottieri Ongina ha ancora il suo jolly nel mazzo: Lorenzo Mari

Un prezioso jolly confermato nel mazzo giallonero. Anche nella prossima stagione, la Canottieri Ongina potrà contare sulla duttilità del laterale Lorenzo Mari, classe 2003 alla sua seconda stagione a Monticelli in serie B maschile.
Schiacciatore cremonese, nei mesi scorsi all’occorrenza è stato impiegato anche come opposto, dimostrando sangue freddo e concretezza, diventando un’arma preziosa per la squadra guidata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi. Quest’anno, invece, sarà a tutti gli effetti una pedina di posto due.
“Nella scorsa annata mi sono trovato molto bene con tutto l’ambiente della Canottieri Ongina, tra società, allenatori e compagni di squadra. Sono contento di aver avuto tante possibilità di poter dimostrare qualcosa in diverse situazioni del gioco e spero di esserci riuscito. Ho scelto di rimanere a Monticelli proprio perché l’ambiente è molto bello e tutte le persone della società sono sempre disponibili e cordiali, è come essere in una famiglia allargata; anche gli allenatori mi hanno dato molta fiducia e per questo sono molto grato.
Per il prossimo anno giocherò in un ruolo (quello di opposto) che da tanti anni aspetto, che sento come più mio. Il mio obiettivo principale è quello di dimostrare agli altri, ma prima di tutto a me stesso, di essere in grado di ricoprirlo. Per la squadra in generale l’obiettivo è chiaramente fare un campionato di alto livello puntando alle posizioni più importanti della classifica”.