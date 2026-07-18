Serie B Interregionale – Doppio colpo per la Bakery Piacenza: Simone Quarta e Nicolò Galdiolo

Bakery Piacenza è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Quarta, playmaker classe 2003 che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Regista di talento e protagonista di un percorso di crescita costante negli ultimi anni, Quarta approda a Piacenza dopo aver consolidato il proprio valore nel campionato di Serie B Interregionale, categoria nella quale ha saputo imporsi con continuità stagione dopo stagione.

Nell’ultima annata con la Virtus Molfetta ha disputato 30 partite con una media di 9,5 punti a gara e un massimo stagionale di 26 punti, confermando affidabilità e continuità di rendimento nell’arco dell’intero campionato.

Il suo percorso cestistico racconta di una crescita costruita passo dopo passo. Dopo gli esordi tra Serie D e C Gold con le società pugliesi, Quarta ha maturato esperienza affrontando categorie sempre più competitive fino a raggiungere anche la Serie A2 con la Nuova Pallacanestro Nardò. Nelle ultime stagioni ha saputo affermarsi come uno dei playmaker più continui della B Interregionale, vestendo le maglie di Monteroni, Benevento, Milazzo e, nell’ultima stagione, Virtus Molfetta.

Classe 2003, Quarta porta inoltre con sé un importante bagaglio maturato nei campionati giovanili d’eccellenza e nelle Finali Nazionali, esperienze che hanno contribuito alla sua formazione e ne hanno accompagnato la crescita fino al basket senior.

Con il suo arrivo, Bakery Basket Piacenza affida la regia della squadra a un giocatore giovane ma già esperto della categoria, reduce da diverse stagioni disputate ad alto livello e capace di garantire continuità, maturità e solidità in cabina di regia.

L’innesto di Simone Quarta rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del roster biancorosso, con la volontà di affidarsi a un profilo in costante crescita, pronto a mettersi al servizio della squadra e a ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico della nuova stagione.

C’è anche Nicolò Galdiolo

Bakery Basket Piacenza è lieta di annunciare l’arrivo di Nicolò Galdiolo, lungo classe 2002 che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/27.

Fisicità, presenza sotto canestro, energia e mobilità sono le caratteristiche che hanno contraddistinto il percorso di Galdiolo, un lungo giovane ma già formato, pronto a ricoprire un ruolo di primo piano all’interno del nuovo roster biancorosso.

Cresciuto nel settore giovanile del Leoncino Mestre, uno dei vivai più apprezzati del panorama nazionale, Galdiolo ha affrontato il proprio percorso di formazione nei campionati d’Eccellenza, completando la crescita fino all’approdo in prima squadra in Serie C Gold. Un cammino che gli ha permesso di sviluppare solide basi tecniche e una mentalità competitiva, proseguendo successivamente il proprio percorso in Serie B Interregionale con le esperienze alla Sansebasket Cremona e alla Junior Basket Casale Monferrato.

Proprio nell’ultima stagione disputata con la formazione piemontese ha confermato la propria affidabilità e continuità, collezionando 30 presenze e realizzando 252 punti, per una media di 8,4 punti a partita. Numerose le gare chiuse in doppia cifra, testimonianza di una crescita costante e della capacità di incidere con continuità.

Galdiolo rappresenta un innesto perfettamente in linea con il percorso intrapreso da Bakery Piacenza: un giocatore ancora nel pieno della propria crescita, ma già pronto ad assumersi responsabilità importanti, capace di garantire solidità a rimbalzo, presenza difensiva e un contributo concreto su entrambe le metà campo.

Il suo arrivo porterà atletismo e intensità al roster, inserendosi nella costruzione di un gruppo giovane, ambizioso e competitivo, formato da giocatori desiderosi di continuare il proprio percorso di crescita indossando la maglia biancorossa.

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