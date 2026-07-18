Volley, Serie B – Il talento e la fisicità di Daniel Imokhai ancora al servizio della Canottieri Ongina

Seconda stagione a Monticelli per Daniel Imokhai, centrale classe 2005 che vestirà nuovamente la maglia della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile.

Alto un metro e 96 centimetri, Imokhay è nato il 30 giugno di 21 anni fa in Lussemburgo da genitori della Sierra Leone e della Nigeria, arrivando in Italia all’età di 17 anni con Terni come prima città. Maturato nel vivaio della Gas Sales Piacenza, lo scorso anno è approdato alla corte del presidente Fausto Colombi, ben figurando e meritandosi la conferma.

Le parole del giocatore

“Lo scorso anno sono migliorato nella mia gestione e nella lettura del gioco. A Monticelli ho trovato un ambiente molto competitivo e agonistico, con tanti giocatori di grande personalità e carattere. Sono rimasto alla Canottieri Ongina per la familiarità che ho trovato e per il progetto che mi è stato presentato. La società mi ha dato fiducia per essere un protagonista negli obiettivi stagionali. Nei prossimi mesi, mi piacerebbe crescere soprattutto in battuta, sia in termini di costanza sia di pericolosità del servizio. Per chi come me è rimasto dall’anno scorso, c’è sicuramente voglia di riscatto. Mi è spiaciuto molto sfiorare i play off e non voglio riprovare questa sensazione. Vogliamo migliorare ciò che abbiamo fatto l’anno scorso e darci standard più elevati nella nostra pallavolo”.

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