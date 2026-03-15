Correggese – Piacenza 1-3, Sbardella apre le danze, Mustacchio sigla una doppietta

Secondo successo consecutivo per il Piacenza di Arnaldo Franzini che dopo aver regolato con un netto 4-0 il fanalino di coda Tuttocuoio ha ragione anche di una Correggese in piena lotta per non retrocedere. Franzini dà fiducia a Kolcecaj e Mazzaglia e schiera D’Agostino dietro alle due punte Manuzzi e Mustacchio
Gli ospiti iniziano fortissimo e disputano un primo quarto d’ora di altissima intensità. Il Piacenza passa al 8′ con Sbardella a seguito di un corner. Poco dopo Mustacchio sfrutta un errore in disimpegno degli avversari e si invola verso la porta prima di siglare il 2-0. sembra già tutto finito, ma Errichiello al 19′ la riapre dopo un cross di Saccà. Bisogna attendere la ripresa per il terzo gol dei biancorossi: al 58′ è delizioso il lancio di Mazzaglia per Mustacchio che trafigge per la seconda volta Narduzzi. La differenza qualitativa tra le due squadra vista in campo è stata netta. Il Piacenza domenica prossima, 22 marzo, alle 14:30 sfiderà al “Garilli” il Progresso.
Le formazioni ufficiali
Correggese (4-2-3-1): Narduzzo, Gualdi, Panizzi, Motti, Marino, Mauzzi, Squarzoni, Saccà, Taparelli, Errichiello, Formato. All. Marchini
A disposizione: Martini, Ben driss, FIlippini, toure, Malcisi, Toccaceli, Cavarretta, Barbuti, Lucatti
Piacenza (4-3-1-2 con rombo): Kolgecaj, Ciuffo, Sbardella, Silva, Bertin, Mazzaglia, Poledri, Lord, D’Agostino, Manuzzi, Mustacchio. All Franzini
A disposizione: Ribero, Ganz, Martinelli, Cabri, garnero, De Vitis, Sartorelli, Campagna, Asencio
La partita
Primo tempo
Piacenza in maglia bianca. Una 50 di tifosi biancorossi a seguito. Iniziata la gara.
4′ D’Agostino rientra sul sinistro e prova la conclusione dal limite, il portiere devia in corner
5′ Primo corner per il Piacenza. Pallone centrale, colpo di testa sul secondo palo, i padroni di casa concedono una rimessa laterale.
7′ Secondo corner per il Piacenza. Pallone centrale sul secondo palo dopo il corner di D’Agostino, sugli sviluppi i biancorossi ottengono il terzo corner.
8′ Di nuovo D’Agostino dalla bandierina e Sbardella sul primo palo riesce ad addomesticare la sfera e poi la mette tra palo e portiere. Corregese – Piacenza 0-1
10′ panizzi svirgola un pallone e Mustacchio si invola verso la porta avversaria e trafigge Narduzzo. Correggese – Piacenza 0-2
13 ‘Errichiello prova il tiro e Kolcecaj devia in corner dopo il sinistro dell’avversario
Corner sul secondo palo, pallone troppo lungo.
16′ Mazzaglia serve Lord, che vede D’Agostino: il fantasista prova la conclusione di collo interno destro in corsa, il suo tiro non è efficace.
19′ Errichiello riapre la partita dopo il cross di Saccà
26′ Ammonito Silva
29′ Cross di Mustacchio sul secondo palo, prova ad arrivare da dietro Bertin, palla che prende velocità ma non trova la porta.
40′ Mazzaglia cerca D’Agostino che prova la girata al volo dall’area piccola, ma colpisce malissimo
41′ Manuzzi ha la possibilità di liberare Mustacchio che sarebbe stato liberissimo di involarsi verso la porta, ma è troppo lento nel passaggio
45′ concesso 1′ di recupero.
Fine primo tempo
Secondo tempo
Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due formazioni.
46′ Altro corner per il Piacenza, rinvia in due tempi la difesa locale.
47′ Mustacchio entra in area dalla destra e prova a cercare Manuzzi, un difensore devia in corner: il quinto angolo per il Piacenza.
48′ Altro corner: il sesto.
50′ Tiro centrale di Lordkipandize, palla deviata in corner, il settimo. D’Agostino prende la rincorsa di destro, colpo d testa di Bertin, che prova a schiacciare il pallone. La sfera rimbalza davanti a Manuzzi che però non riesce a trovare la deviazione vincente.
54′ Panizzi regala l’ottavo corner per il Piacenza. Rincorsa da destra di D’Agostino, Mustacchio non riesce ad arrivare alla conclusione.
58′ Grandissimo lancio di Mazzaglia e Mustacchio, centralmente, entra in area di rigore e mette il pallone alla sinistra di Narduzzo. Correggese – Piacenza 1-3.
68′ Traversa dalla distanza di Lord
71′ Entra Ben Driss al posto di Saccà (Correggese)
Entra Campagna per Manuzzi. D’ Agostino va a fare la seconda punta
Esce Mazzaglia entra De Vitis (Piacenza). Entrano Barbuti e Tourè e Lucatti al posto di Formato e Squarzoni, Taparelli
82′ Esce D’Agostino per Ganz
85′ Entra Cabri per Silva, che esce dolorante
86′ Corner per la Correggese. Pallone centrale di Mancini. Cross di Errichiello chiuso da Mustacchio.
88′ Entra Garnero esce Mustacchio.
90′ Saranno 5 i minuti di recupero
Esce Marino entra Cavarretta
Il prepartita