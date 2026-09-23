Volley – VAP: il bilancio delle amichevoli giovanili dall’Under 19 all’Under 15

Buona prova offerta dalla Volley Academy Piacenza, ospite della Picco Lecco in una amichevole tra formazioni di pari categoria (B1). Le ragazze di Fanni e Bergamaschi sprecano l’opportunità di chiudere a proprio favore il primo set, perso nel finale a causa di troppi errori, ma si rifanno nel secondo. Altalenante invece l’andamento dei tre parziali a seguire. Impegno, caparbietà e qualche miglioramento manifestato nell’organizzazione del gioco hanno ad ogni modo soddisfatto lo staff tecnico.

Pallavolo Picco Lecco – Volley Academy Piacenza 4-1

(25-22; 21-25; 25-13; 25-23; 25-15)

Pallavolo Picco Lecco: Savio, Della Rovere, Rigamonti, Brambilla, Monti, Simenov (L), Lapini, Patasce, Coba, Pezzaniti, Toppio (L), Buzzi-Franzoso, Frigerio, Sari. All. Mauro Tettamanti

Volley Academy Piacenza: Momo, Carlà (L), Lunardini, Lamberti, Mosetti, Agosto, Di Luzio, Fenzio, Abondio, Olivi, Lara-Fondin, De Servi, Ferri (L), Carli, Isitor. All. Michele Fanni, Paolo Bergamaschi

Under 17 amichevole

Involley Piemonte – Volley Academy Piacenza 2-3

Volley Academy Piacenza: Fortunato, Riccardi, Clini (L), Sposimo, Bimbi, Tencati, Carciani, Sarasini, Sorsi, Compaore, Mosetti, Fagiani (L), De Servi, Carli, Isitor P., Paganini. All. Donato Maggipinto, Renato D’Angionella

Qualità, sicurezza e intensità: queste le doti caratterizzanti la seconda amichevole giocata dalla squadra U17 VAP e vinta per 3-2 nei confronti delle pari età della Involley Piemonte, società che da questa stagione collabora con la VAP a livello giovanile. “Ogni giocatrice sta trovando il proprio spazio – le parole di coach Maggipinto – mettendo le proprie caratteristiche al servizio del gruppo. C’è ancora tanto margine per migliorare e tutto il gruppo sta lavorando con il massimo impegno proprio in questa ottica”.

Under 15 torneo in quadrangolare

Volley Academy Piacenza U15: Fraschini, Paternazzi, La Malfa, Janicijevic, Villa (L), Gariano, Teggi, Casella, Scaglia, Lamberti (L), Isitor P., Garofalo, Lori, Dossena. All. Simone Mazza, Giulia Gandolfi

Ottima prestazione della formazione U15 allenata da Simone Mazza e Giulia Gandolfi nell’ambito della prima edizione del Trofeo Conad Casarile disputato a Certosa (PV). Il quadrangolare ha visto in campo la Certosa Volley, battuta dalla VAP per 2-0 (25-21; 25-15) nella prima semifinale, e la Vero Volley che si è imposta sulla Volley Bergamo Academy per 2-0. In finale, la squadra milanese ha quindi superato la VAP per 3-0 (25-9; 25-15; 25-20) al termine di un confronto più equilibrato di quanto non reciti il punteggio finale. Soddisfazione personale per Virginia Casella, premiata come miglior attaccante del torneo.