Volley – Gas Sales Piacenza, test ad alta intensità con Modena: il primo assaggio di SuperLega

Sale il livello e cresce l’intensità della preparazione di Gas Sales Piacenza. Al PalabancaSport i biancorossi hanno sostenuto il terzo allenamento congiunto della preseason affrontando la Valsa Group Modena, nel primo confronto stagionale con una squadra della stessa categoria davanti ad una buona cornice di pubblico.

È finito con la rotonda vittoria dei padroni di casa per 4-0 (25-18, 25-21, 25-23, 25-20) che inanellano il terzo 4-0 consecutivo.

Dopo i positivi test con EnergyTime Campobasso e Belluno Volley, la formazione di coach Boninfante è stata chiamata a misurarsi con un’avversaria di SuperLega in una sfida che, pur non assegnando punti, ha offerto indicazioni importanti sul percorso di crescita della squadra.

Entrambe le formazioni si sono presentate all’appuntamento senza alcuni giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali, ma il confronto non ha perso fascino né intensità. Al contrario, il campo ha offerto ritmi elevati, scambi prolungati e un livello tecnico significativo, elementi che hanno consentito agli allenatori di valutare lo stato di avanzamento del lavoro svolto nelle ultime settimane.

Per Gas Sales Piacenza è stato un passaggio particolarmente significativo: per la prima volta in questa preseason i biancorossi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una diretta concorrente del campionato, verificando sul campo automatismi, intesa e condizione atletica contro un avversario destinato a recitare un ruolo da protagonista nella prossima SuperLega.

La risposta del gruppo è stata positiva. Intensità, atteggiamento e qualità del gioco hanno confermato i progressi maturati nel corso della preparazione, in un test che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale. Al di là del risultato, il confronto ha evidenziato progressi sotto il profilo dell’organizzazione di gioco e della condizione fisica, aspetti sui quali la squadra continuerà a lavorare nelle prossime settimane.

Quella andata in scena al PalabancaSport è stata anche una sorta di anteprima del campionato. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Valsa Group Modena si ritroveranno infatti una di fronte all’altra tra poco più di un mese, il prossimo 25 ottobre, in occasione della seconda giornata di SuperLega, quando in palio ci saranno punti pesanti e il confronto assumerà un significato ben diverso.

Prossimo impegno sabato 26 ottobre a Cuneo contro un’altra formazione di pari categoria.

Dante Boninfante

“Stiamo crescendo in difesa, è stato un buon test contr una formazione con parecchie assenze. Stiamo cercando la giusta intesa tra i palleggiatori e il resto della squadra, la battuta poteva e doveva essere più continua, ci stiamo lavorando inserendo anche varianti rispetto alla scorsa stagione. Adesso andremo a Cuneo per affrontare una squadra al completo, sarà un test importante come importante sarà vedere come reagiranno soprattutto i nuovi a giocare in trasferta”.

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena 4-0

(25-18, 25-21, 25-23, 25-20)

Gas Sales Piacenza: Kotlar 1, Bovolenta 13, Gutierrez 5, Comparoni 12, Porro 2, Zlatanov 14, Pace (L), Leon 10, Brborić 6, Travica 3, Rizzo (L), Fraleone 3, Destro 4. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Barbanti 1, Jaeschke 8, Di Martino 10, Ajayi 16, Garello 8, Russo, Perry (L), Menchetti (L), Borsari 1, Tauletta 6, Volpe 6, Soprani. Ne: Curti, Balatri. All. Zanni.