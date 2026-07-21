Dal settore giovanile del Milan al Fiorenzuola: Luca Del Forno, classe 2007

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Del Forno per la stagione 2026/2027.

Difensore centrale classe 2007, Del Forno arriva dal settore giovanile del Milan, società con cui ha compiuto il proprio percorso di formazione fino a entrare nella rosa della Primavera rossonera.

Nel corso della sua crescita ha rappresentato il Milan nelle diverse categorie nazionali giovanili, distinguendosi come elemento affidabile al centro della retroguardia. Nella stagione Under 17 è stato parte di una difesa capace di subire appena quattro reti nelle prime dieci giornate, mantenendo la porta inviolata in sei occasioni.

Del Forno ha inoltre preso parte a uno stage di selezione della Nazionale Italiana Under 15, venendo convocato dalla FIGC tra i migliori calciatori italiani nati nel 2007.

Un innesto giovane e di prospettiva per il reparto difensivo a disposizione di mister Nicolò Araldi, pronto a iniziare il proprio percorso nel calcio dei grandi con la maglia rossonera.

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