Volley, Serie B – Riccardo Sala resta alla Canottieri Ongina e si sposta in seconda linea

Stessa maglia, ruolo diverso. Riccardo Sala resta alla Canottieri Ongina in serie B maschile e migra da posto quattro alla seconda linea, ricoprendo il ruolo di libero nella sua seconda stagione a Monticelli dopo la prima vissuta da schiacciatore.

“Nell’anno scorso – le parole del giocatore classe 2003 – mi sono trovato veramente bene, sia con i compagni di squadra, sia con lo staff e con la società. A Monticelli si è riusciti a valorizzare tutti, senza far sentire nessuno escluso, bensì parte di una grande famiglia. Personalmente, tornare a fare il libero è sicuramente molto stimolante e so di poter dire maggiormente la mia rispetto al ruolo di schiacciatore. Spero di poter migliorare le mie competenze e poter mettere in difficoltà l’allenatore sulle scelte anche se non sarà facile. Sicuramente importante sarà farsi trovare comunque pronti al momento del bisogno e essere disposti ad aiutare la squadra sia in partita ma anche a partire dall’allenamento”.

Quindi aggiunge. “Si sta completando un gruppo forte; per poter arrivare ai play off servirà sicuramente spingere molto in allenamento ed essere un gruppo coeso che lavora per lo stesso obiettivo. Sono sicuro che la voglia di fare bene ce l’abbiano tutti e spero di poter fare un’ottima annata”.

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