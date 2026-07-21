Serie B Interregionale – Bakery Piacenza, arriva il giovane Fanè

Bakery Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con Amara Modibo Fanè, giocatore classe 2007 di 203 centimetri, che nella stagione 2026/27 farà parte del progetto biancorosso, dividendosi tra la prima squadra in Serie B e il percorso di crescita con l’Under 19 Gold.

Giovane prospetto di grande interesse, Fanè è arrivato in Italia nel 2023 iniziando il proprio percorso con il Tigullio Sport, proseguito successivamente con New Basket Time Latina e Riva dei Greci Bernalda. Un cammino caratterizzato da una costante evoluzione tecnica e agonistica, che lo ha visto affermarsi come protagonista a livello giovanile, confermando stagione dopo stagione qualità e importanti margini di crescita.

Fanè abbina energia, mobilità e presenza fisica a una continua crescita sotto il profilo tecnico. Un profilo moderno, capace di incidere grazie all’intensità, alla capacità di correre il campo e alla volontà di migliorarsi quotidianamente, caratteristiche che ne fanno un giocatore di grande interesse.

Il suo inserimento conferma la volontà della Bakery Piacenza di investire su giovani di prospettiva, costruendo un percorso capace di coniugare sviluppo individuale e competitività. L’esperienza tra Serie B e Under 19 Gold rappresenterà un’opportunità importante per accompagnarne la crescita all’interno di un contesto tecnico ambizioso e strutturato.

Per Amara Fanè si apre ora una nuova tappa del proprio percorso: un ambiente che crede nelle sue qualità, pronto a sostenerne lo sviluppo con la convinzione che impegno, lavoro quotidiano e talento possano trasformare il potenziale in un futuro da protagonista con la maglia biancorossa.







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