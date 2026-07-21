Scontri alla manifestazione per Fakir, il ministro Foti: “Il sindaco di Bologna si assuma le proprie responsabilità”

“L’intervista del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, conferma che la pezza è peggio del buco. Dice di credere nello Stato di diritto, ma lo Stato di diritto non lo si difende osservando inermi chi mette a ferro e fuoco la città, aggredendo le forze dell’ordine, che contano oggi più di cinquanta feriti”. Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, ministro emiliano-romagnolo di Fratelli d’Italia.
LA NOTA DI TOMMASO FOTI
“Il sindaco di Bologna – prosegue il ministro – deve assumersi di fronte ai cittadini le proprie responsabilità, dopo aver convocato una manifestazione di piazza che, come era prevedibile, è degenerata in molteplici violenze, secondo i tristi rituali della guerriglia urbana. Non si può richiamare alla mobilitazione popolare, alimentare un clima di condanna preventiva nei confronti della polizia e poi, quando la situazione esplode, limitarsi a evocare lo Stato di diritto”.
“La Procura aveva già aperto un fascicolo e avviato le indagini: saranno gli inquirenti a ricostruire i fatti che hanno portato alla morte di Abderrahim Fakir, non le piazze, non i cortei e nemmeno i processi politici. Il sindaco di una grande città dovrebbe contribuire a garantire serenità e coesione sociale, non alimentare tensioni. Quello che è accaduto a Bologna è gravissimo: una città messa a ferro e fuoco fino a tarda notte, una violenta aggressione alle Forze dell’Ordine, bersaglio di corpi contundenti, bombe carta e indicibili insulti.
“È la riprova del fatto che chi semina il vento dell’odio sulle forze dell’ordine provoca una tempesta di sanpietrini e bombe carta che le bersagliano. A Bologna, così come altrove. Mentre assistiamo all’inaccettabile silenzio delle opposizioni su quanto accaduto ieri, Lepore condanni senza ambiguità le violenze e si assuma le responsabilità politiche dell’accaduto” conclude Foti.