“Ogni giorno la stessa scena si ripete lungo via Campagna: lunghe code di auto in attesa di entrare nel parcheggio interno dell’ospedale. Il problema è noto e facilmente individuabile: la sbarra di accesso al parcheggio è posizionata troppo vicino alla carreggiata”. Inizia così la nota di Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega.

“Basta che poche auto si fermino per l’apertura della sbarra per bloccare il traffico sulla strada pubblica, con disagi per chiunque transiti. Per questo ho presentato una interrogazione a risposta orale per il Consiglio Comunale dove chiedo al Sindaco di interfacciarsi con l’AUSL per prevedere lo spostamento di questa sbarra, in una zona più vicina al parcheggio, per guadagnare diverse decine di metri”.

“Una soluzione semplice e di buon senso, che permetterebbe di creare uno spazio di accumulo all’interno dell’area dell’ospedale, evitando che le auto restino in coda sulla via pubblica. Non si tratta di stravolgere la viabilità, ma di risolvere un disagio quotidiano che riguarda chiunque passi in zona. Continuare con questa situazione provoca maggior traffico e quindi inquinamento, oltre che disagi per i cittadini che transitano nella via senza dover accedere al parcheggio”.