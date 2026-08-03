Degrado alla Cavallerizza, ascensori trasformati in dormitori. Trespidi: “Situazione inumana e non più accettabile”

«Quello che sta accadendo nell’area della Cavallerizza rappresenta il punto più basso raggiunto dal degrado cittadino. Non è più accettabile che un luogo a pochi passi dal centro storico di Piacenza venga lasciato in queste condizioni, nell’indifferenza dell’amministrazione». A dirlo è Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica di centrodestra, intervenendo sulla situazione della Cavallerizza, da tempo al centro delle segnalazioni di cittadini e residenti. Di seguito, dunque, la nota di Trespidi.

LA NOTA DI MASSIMO TRESPIDI

L’ultimo episodio documenta alcune persone che dormono all’interno di un ascensore, trasformato in un rifugio di fortuna, dove con il caldo estivo le temperature possono raggiungere livelli insostenibili. «È un’immagine che colpisce e che racconta meglio di qualsiasi slogan il livello di degrado raggiunto – prosegue Trespidi –. Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano, ma di una situazione profondamente disumana, che riguarda la dignità delle persone e la sicurezza di un’area che dovrebbe essere restituita alla città».

Un dovere garantire la sicurezza

«Ma anche i responsabili del parcheggio non possono limitarsi ad assistere a questa situazione», aggiunge Trespidi. «Chi gestisce uno spazio di questo tipo ha il dovere di garantirne la sicurezza, il decoro e un’adeguata manutenzione, evitando che venga abbandonato. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, perché una situazione del genere non è più tollerabile».

Per il consigliere comunale, la Cavallerizza è diventata il simbolo del fallimento dell’amministrazione Tarasconi nella gestione del degrado urbano. «Chi governa questa città non può continuare a far finta di nulla: servono interventi concreti e immediati per restituire sicurezza, legalità e dignità a un luogo che oggi è diventato la cartolina del declino di Piacenza».

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