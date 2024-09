Diga Serafini, Rancan (Lega): “Senza fondi per la gestione rischia di essere cattedrale nel deserto”

“Dopo un investimento di 7 milioni di euro per la costruzione del passaggio per pesci di Isola Serafini, un’opera idraulica di rilevanza europea, fondamentale per il ripristino della connettività fluviale del fiume Po, è inaccettabile che oggi ci si trovi di fronte a una mancanza di fondi per mantenerla operativa e accessibile al pubblico”. È quanto denuncia Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna e segretario della Lega Emilia, che interviene sul rischio concreto che la struttura rimanga chiusa a causa dell’assenza di adeguati finanziamenti per la gestione.

“Il Comune di Monticelli d’Ongina (Piacenza) è in attesa dell’esito di una richiesta di contributo alla Regione per uno stanziamento minimo di una decina di migliaia di euro, che permetterà l’apertura solo per gli ultimi mesi dell’anno corrente. Ma questa è una soluzione tampone, non sostenibile nel lungo periodo. Non possiamo permettere che un’opera di tale valore, frutto di un importante investimento pubblico, si trasformi in una cattedrale nel deserto. Se non si stanziano fondi adeguati per garantirne la fruizione da parte della comunità e delle scuole, l’intero progetto rischia di essere vano”.

“È necessario – conclude Rancan – che la Regione prenda atto della situazione e investa nella gestione e manutenzione della struttura. Non possiamo accettare che vengano spesi milioni di euro per poi abbandonare l’opera a se stessa. È fondamentale garantire continuità nell’apertura e valorizzare un’infrastruttura che può essere un importante strumento di educazione ambientale e sviluppo territoriale”.