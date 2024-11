Elezioni Usa 2024 e disinformazione, il Prof Riva della Cattolica: “Intelligenza artificiale generativa, molta attenzione alla dimensione etica” – AUDIO

Elezioni Usa 2024 e disinformazione, il Prof Giuseppe Riva dell’Università Cattolica: “Intelligenza artificiale generativa, attenzione alla dimensione etica”. E’ iniziato da poco “Menti curiose: fondamenti di intelligenza artificiale per studenti multidisciplinari”, si tratta di un laboratorio dell’Università Cattolica che contribuisce al miglioramento e all’innovazione didattica dell’ateneo offrendo agli studenti un’esperienza formativa di qualità, insieme allo Humane Technology Lab (HTLab), il laboratorio dell’ateneo che investiga il rapporto tra esperienza umana e tecnologia.

Il prof. Giuseppe Riva, direttore di HTLab ha commentato a Radio Sound uno dei temi del momento, di come l’intelligenza artificiale generativa sia entrata nella recentissima campagna elettorale americana in molti modi.

La forza o il problema dell’intelligenza artificiale generativa è che crea contenuti molto realistici e quasi indistinguibili dal vero. Ha fatto molto scalpore in questi giorni negli Stati Uniti il video in cui si vedeva un votante haitiano con quattro patenti false intento a girare per i seggi elettorali della Georgia facendo finta di votare. Ovviamente era tutto costruito dall’intelligenza artificiale, quindi falso, ma ha influenzato molto il dibattito all’interno di questo Stato che sappiamo essere uno degli Stati chiave.

C’è un problema etico

In effetti uno dei problemi dell’intelligenza artificiale è la dimensione etica, non è un caso che all’interno del nostro corso una parte, è proprio dedicata al tema. In particolare per insegnare agli studenti a difendersi dalla disinformazione e dall’altra parte come agire in maniera etica, in modo tale che l’intelligenza artificiale non diventi un problema ma solo un’opportunità.

Elezioni Usa 2024 e disinformazione, il Prof Riva della Cattolica: AUDIO INTERVISTA

FOTO: HTLAB.