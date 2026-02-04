Eolico sul Monte Crociglia, Tagliaferri (FdI): “Bene il sostegno al territorio, ora la Regione lo renda concreto e strutturato”

«Sul Monte Crociglia non è in discussione la transizione energetica, ma il metodo con cui si decide del futuro dei territori».

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale sul progetto di impianto eolico previsto nel Comune di Ferriere.

«L’assemblea pubblica in Alta Val Nure ha mostrato una comunità compatta e consapevole – spiega Tagliaferri – che chiede rispetto per l’ambiente, per il paesaggio e per l’identità della montagna piacentina. Non un no ideologico, ma una richiesta di valutazioni serie e proporzionate».

Nel comunicato, Tagliaferri sottolinea come il dibattito politico stia evidenziando una contraddizione evidente: «Da un lato si rivendica il sostegno della Regione ai territori, dall’altro si tende a scaricare ogni responsabilità su livelli decisionali esterni. La verità è che i Comuni montani, soprattutto quelli piccoli, hanno bisogno di un supporto regionale concreto, non solo dichiarato».

«Per questo – aggiunge – ho chiesto formalmente alla Giunta di mettere a disposizione del Comune di Ferriere i propri uffici tecnici e amministrativi, affinché possa predisporre osservazioni solide e tutelare realmente il territorio».

«La transizione energetica – conclude Tagliaferri – non può diventare un percorso confuso e calato dall’alto. Serve pianificazione, competenza e rispetto dei territori. Difendere il Monte Crociglia significa governare il cambiamento, non bloccarlo».

