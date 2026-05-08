Intervento per una lite, la polizia trova biciclette e monopattini di dubbia provenienza e un 31enne irregolare

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute in via Mischi, presso un’abitazione, per una lite.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori sono entrati all’interno dell’abitazione ed identificare la richiedente, una cittadina straniera che riferiva di aver avuto una lite verbale non passata alle vie di fatto con la sua amica e il suo fidanzato.

L’intervento

A seguito di informazioni rilasciate dalla richiedente, per presenza sospetta di sostanza stupefacente, sul posto è intervenuto anche personale della locale Squadra Mobile, che ha effettuato un’ispezione dell’abitazione e del box, in uso esclusivo al fidanzato dell’amica.

All’interno del box la polizia ha riscontrato la presenza di diverse bici e monopattini elettrici, di alcuni utensili da lavoro meccanico ed in una sacca ancorata ad una bici la presenza di alcune banconote.

Dopo poco, sul posto, è arrivato il presunto fidanzato che non è riuscito a dare una ragionevole spiegazione su tutto quanto trovato dagli operatori all’interno di suddetto garage.

Il 31enne irregolare

Pertanto, il soggetto, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura ed identificato come cittadino tunisino di anni 31, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale e con un provvedimento, già notificato, di espulsione in data 28/08/2025.

Alla luce di quanto emerso e poiché lo stesso aveva dichiarato altre generalità e non era in grado di dimostrare il possesso di quanto rinvenuto con apposite fatture d’acquisto e di dimostrare la lecita provenienza delle bici e dei monopattini, veniva deferito in stato di libertà per ricettazione, falsa dichiarazione a p.u. e minaccia. Tutto il materiale rinvenuto veniva sequestrato e messo a diposizione presso il deposito giudiziale, in attesa di essere restituito ad eventuali legittimi proprietari.

Chi dovesse riconoscere un mezzo tra quelli sequestrati, precedentemente sottratti o smarriti, può rivolgersi all’Ufficio denunce della Questura per chiedere informazioni.

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