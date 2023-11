Esercizi per un pensiero libero, ciclo di incontri proposti dalla Lega piacentina. Primo ospite Del Debbio l’11 novembre – AUDIO

E’ stato presentato dal segretario provinciale Luca Zandonella, dal consigliere regionale Valentina Stragliati e da una rappresentanza del direttivo provinciale della Lega piacentina – composta da GianMaria Pozzoli e Massimo Polledri – il ciclo di incontri “Esercizi per un pensiero libero” che il Carroccio ha organizzato per i prossimi mesi.

I rappresentanti della Lega su “Esercizi per un pensiero libero”

“Vogliamo cercare di dare un punto di vista differente a tante tematiche attuali che spesso vengono commentate da un solo punto di vista e che fanno passare una parte “brava” e la controparte come “cattiva”, quando in realtà spesso la verità sta nel mezzo. Con uomini e donne coraggiosi che non hanno paura di dire come la pensano e non si sono omologati al pensiero unico ed al politicamente corretto, vogliamo dare un punto di vista differente ai piacentini, che potranno poi farsi la propria idea, senza i condizionamenti che spesso molti media al giorno d’oggi vogliono cercare di imporre“.

Paolo Del Debbio, il primo protagonista

Un giornalista e famoso conduttore tv – spiega il Segretario Provinciale Luca Zandonella a Radio Sound – molto apprezzato dai piacentini che sa parlare dritto al cuore dei cittadini. Questo è uno dei suoi punti di forza, quindi abbiamo deciso di partire da lui.

Il programma

Il primo degli incontri, intitolato “Il mondo visto dalle Radici”, è previsto per sabato 11 novembre, alle ore 18 presso l’auditorium S.Ilario a Piacenza e vedrà come protagonisti Paolo Del Debbio, famoso conduttore televisivo e Boni Castellane, editorialista de “La Verità” in dialogo con Marco Zanni, capogruppo Lega all’europarlamento. Saranno disponibili i loro libri “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” e “In terra ostile”.

A seguire, venerdì 15 dicembre, alle ore 19 presso Villa Costanza a Pontenure, si terrà la presentazione del libro di Francesco Borgonovo “Guerra senza fine”, con la presenza dell’autore e dell’europarlamentare della Lega Paolo Borchia.

Il 19 gennaio sarà poi la volta di Marcello Foa, ospite della Lega piacentina in città, con la presentazione del libro “il sistema (in)visibile. Perchè non siamo più padroni del nostro destino”.

I successivi incontri saranno poi comunicati all’inizio del prossimo anno.