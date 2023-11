Filippo Galli ospite alla Cattolica, l’ ex giocatore del Milan protagonista giovedì 9 novembre alle ore 18

Filippo Galli ospite alla Cattolica, l’ ex giocatore del Milan protagonista di un incontro presso l’aula E del Campus universitario di Piacenza giovedì 9 novembre alle ore 18. L’atleta interverrà all’ incontro dal titolo: Il calcio, fenomeno sociale, tra metodo, formazione e apprendimento.

Filippo Galle ospite alla Cattolica il suo blog

Galli è anche titolare del blog La complessità del calcio, un sito dove si trovano ricordi, esperienze e documenti legati al mondo del pallone e che non riguarda solo quest’ultimo, inteso come storie di club, calciatori e stili di gioco, ma anche tutti i temi che possono in qualche modo essere ricollegati al calcio.

L’incontro

L’incontro si inserisce tra le iniziative sul valore educativo dello sport, che da anni è promosso dal campus piacentino, e si rivolge in prima battuta a chi, addetti ai lavori, genitori, atleti, è coinvolto nel mondo del calcio, ma è aperto a tutta la cittadinanza.

Filippo Galle ospite alla Cattolica i promotori dell’incontro

Organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con la società calcistica Spes Borgotrebbia, l’appuntamento ha il patrocinio della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Delegazione Provinciale di Piacenza.