Festa del Tortello 2026 al campo sportivo di Vigolzone dal 24 al 28 luglio

La Festa del Tortello 2026 ritorna con un’edizione dal significato speciale. Dal 24 al 28 luglio il campo sportivo di Vigolzone torna a essre caratterizzato da profumi, sorrisi e voglia di stare insieme, in un appuntamento quest’anno dedicato al ricordo di Andrea, che con la sua passione ha sempre contribuito allo svolgimento della festa.
Durante le giornate si possono gustare i Tortelli DE.CO., i migliori piatti della tradizione piacentina, tanta musica, balli e divertimento per stare bene in compagnia. Tra i protagonisti l’Orchestra Omar Codazzi, Marianna Lanteri, Matteo Tarantino e Daniele Cordani.
Il 27 luglio è previsto anche uno spettacolo piromusicale, mentre il 28 si dà spazio nuovamente alla musica con le hit degli anni 2000. Appuntamento dal 24 al 28 luglio al campo sportivo di Vigolzone.