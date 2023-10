Seconda edizione della Festa dell’Anolino a Trevozzo il 28 e 29 ottobre – AUDIO

Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre 2023 a Trevozzo (Alta Val Tidone, PC) sotto il tendone si balla e si mangia per la seconda edizione della Festa dell’Anolino. L’evento si tiene presso il campo sportivo e centro polivalente di Trevozzo Alta Val Tidone in via Fornace, sotto al tendone verde.

Il nuovo centro sportivo polivalente ospita la Festa dell’Anolino all’insegna del buon cibo piacentino e della musica. Ingresso ad offerta. Oltre 800 posti a sedere al coperto.

Audio intervista Presidente Pro Loco Luca Cassi

“Saranno due giorni di festa dedicati all’Anolino o come lo chiamavano i nostri anziani Galleggiante, perchè galleggiava sul brodo – racconta Paolo Cassi Presidente della pro loco Strà Trevozzo – Stands gastronomici con tentissime specialità e la possibilità di ballare il sabato dalle 21 con Paolo Bagnasco e a seguire il Dj Lelluzzo, la domenica con Mary Maffeis a partire dalle 14.30. Stands aperti sabato dalle 19 e domenica dalle ore 12. I posti al coperto sono 800 non occorre la prenotazione, c’è posto per tutti.

Gli stand serviranno anche da asporto:

Anolini, Bollito Misto, Cotechino, Ripieno (alla piacentina), Tagliata, Patatine, Dolci e Torte, Salumi DOP e Vini DOC della Val Tidone.

Programma

– Sabato 28 Ottobre

ore 19 – apertura stand gastronomici con cena tipica

ore 21 – si balla con l’orchestra di Paolo BAGNASCO

a seguire DJ Lelluzzo

– Domenica 29 Ottobre

ore 12 – apertura stand gastronomici, pranzo tipico

dalle 14 – si balla con il liscio di MARY MAFFEIS

Informazioni

Non è richiesta la prenotazione. L’evento è al coperto e si terrà con qualsiasi condizione meteo. Ampio parcheggio adiacente alla festa e in piazza Papa Giovanni XXIII. Info telefono e whatapp 0523/1823775.