Grande successo per la Fiera dal Busslanein: “Simbolo delle nostre radici e della nostra comunità”

Straordinario successo per la Fiera dal Busslanein che ha animato San Nicolò (Rottofreno) dal 6 all’8 giugno. Tipici della frazione di San Nicolò, e più precisamente della zona di Mamago, i “busslanein” (ciambelline dalla ricetta tradizionale luogo) ancora oggi sono un prodotto De.Co e vengono venduti nelle versioni con e senza zucchero, duri e friabili.

La storia dei Busslanein

Un tempo diffusi in tutta la Val Tidone, della quale sono originari, venivano regalati dai padrini ai cresimandi, che portavano lunghe collane a bandoliera. Erano realizzate anche collane più corte dette “brasadei”. Noti fin dal 1300, i monaci di San Savino ne facevano omaggio ai canonici della Cattedrale. Dal 1993 la Pro Loco di San Nicolò in collaborazione con il Comune di Rottofreno, organizza in paese nel mese di giugno la tradizionale “Fera dal Busslanein”, occasione durante la quale si possono acquistare le famose ciambelline.

La festa

La Pro Loco si è rimboccata le maniche e ha organizzato una quattro giorni intensa, ricca di iniziative e proposte per tutte le età. I volontari si sono messi dietro ai fornelli e hanno preparato tante prelibatezze per i presenti. Dai classici tortelli piacentini ai pisarei e fasò, dal salame cotto alla piccola di cavallo, dal gnocco fritto con salumi alle croccanti patatine.

Come detto, tante iniziative per tutte le età. Dalla caccia al tesoro organizzata dagli scout del gruppo Agesci di San Nicolò fino alla sfilata di moda realizzata in collaborazione con il gruppo Caritas, senza dimenticare l’intrattenimento musicale che ha contraddistinto ogni serata.

La candidatura a “Sagra di qualità”

Una festa organizzata alla perfezione. A questa edizione hanno partecipato anche gli ispettori dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia): la tradizionale Fera dal Busslanein, infatti, si è candidata al titolo di “Sagra di qualità” e nelle prossime settimane è atteso il verdetto. Un titolo che questa rassegna meriterebbe appieno, non solo per il lavoro minuzioso svolto dalla Pro Loco, ma anche per ciò che questo evento celebra: il Busslanein, prodotto DE.CO del nostro territorio e della nostra tradizione.

“La fiera è uno dei giorni più belli dell’anno della nostra comunità, in cui ci sentiamo tutti insieme, davvero un grande paese”, commenta il sindaco di Rottofreno, Paola Galvani.

“Per noi il Busslanein è un simbolo molto importante perché ci riporta le nostre radici, alla tradizione dei nostri nonni, alle persone che sono arrivate nelle precedenti generazioni. Ricordo che c’è ancora il forno a San Nicolò: ovviamente non è più usato, ma esiste, c’è ancora. Inoltre, con la sua presenza, ci ha fatto il grande regalo di venire alla nostra inaugurazione l’ultima ciambellaia, cioè colei che faceva davvero le ciambelle in questo forno”.

Innovazione e tradizione potrebbero essere le parole d’ordine di questa edizione. Quest’anno, sui vari sacchettini era possibile trovare un QR Code, scansionarlo e poter prendere da lì alla ricetta antica per poter rifare le ciambelline. Attraverso il QR Code era possibile passare in rassegna tutte le foto vecchie delle precedenti edizioni che sono un bellissimo ricordo.

“Mi fa un sacco piacere essere ancora qua davanti a voi tutti che vedo sempre più numerosi. Sono veramente molto colpito ancora una volta dal successo della nostra iniziativa”, il commento di Cristian Bionda, presidente della Pro Loco Amis ad San Niculò.

La domenica, giornata dell’inaugurazione, è stata caratterizzata dalla fiera delle bancarelle, molto apprezzata dai numerosissimi visitatore fin dalle prime ore – commenta Matteo Cornelli assessore al commercio- che ha visto la presenza di oltre 80 espositori con proposte di moda, artigianato, creazioni artistiche, prodotti del territorio e i produttori di Campagna Amica di Coldiretti. Numerose le associazioni presenti da quelle spotive a quelle di solidarietà, testimonianza di una comunità viva e unita.

Di notevole interesse, presso il Centro Culturale, la mostra “E luce fù” esposizione di cartoline, documenti, manifesti e curiosità sull’elettricita a 280 anni dalla nascita di Alessandro Volta

Purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso di far decollare la mongolfiera, che prometteva di essere una delle attrazioni più originali e suggestive. Ma le persone si sono divertite, eccome. Una festa perfettamente riuscita, nella quale passato e futuro si sono mescolati alla perfezione: come ingredienti di un Busslanein!