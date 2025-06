Cibo per animali da compagnia scaduto, Nas in due negozi della provincia: titolari nei guai

Nell’ambito di una campagna di controlli mirati alle attività connesse agli animali da compagnia, disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno svolto, nei mesi scorsi e fino a pochi giorni fa, numerose ispezioni igienico-sanitarie nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia. L’obiettivo principale di queste verifiche è stato quello di garantire il rispetto delle normative in materia di benessere animale e sicurezza alimentare, al fine di tutelare la salute degli animali.

In provincia di Piacenza i militari hanno effettuato diverse ispezioni presso bazar etnici. In una di queste ispezioni, nella Bassa Val d’Arda, hanno sequestrato amministrativamente 47 confezioni di alimenti per animali da compagnia, dal valore commerciale complessivo di circa 150 euro, poiché erano scaduti.

Al responsabile hanno comminato una sanzione pecuniaria di 500 euro. In un’altra ispezione, nella Bassa Val Tidone, i militari hanno sequestrato 99 confezioni di alimenti per animali da compagnia, dal valore commerciale complessivo di circa 400 euro, anch’essi scaduti. Anche in questo caso, al responsabile hanno stata comminato una sanzione pecuniaria di 500 euro.