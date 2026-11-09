Fiera dei Vini 2026 dal 14 al 16 novembre a Piacenza Expo

Oltre 310 espositori provenienti da 20 regioni italiane si preparano a incontrare il pubblico della Fiera dei Vini 2026, in calendario dal 14 al 16 novembre a Piacenza Expo. La quarta edizione della mostra mercato affiancherà all’assaggio e all’acquisto diretto inedite occasioni per conoscere il vino attraverso la cucina, l’intrattenimento e la cultura.

Fiera dei Vini 2026



Tra le novità del 2026, l’Osteria Piacentina, uno spazio gastronomico nato dalla collaborazione tra un collettivo giovane e locale e il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini. All’interno dei padiglioni, l’osteria proporrà un percorso tra le specialità locali, dal salato al dolce, raccontando attraverso i piatti le produzioni e le tradizioni gastronomiche del territorio.

Il programma si arricchisce anche dei Diversamente TALK, due appuntamenti che trasformano la degustazione in un’esperienza partecipativa, utilizzando il gioco come chiave per esplorare il mondo del vino. Sabato 14 novembre alle 17.00, Fabrizio (@winestreamer), Luca Della Regina (@lucadellaregina) e Matteo Castignoli (@anticatrattoriadellangelo) saranno i capitani de Il Gioco dell’Oca Cieca, una sfida di assaggi alla cieca articolata in tre round, ciascuno con tre squadre e premi in palio. Domenica 15 novembre alle 11.00, Claudia Spagnolo, fondatrice di My VinApp, il giornalista enogastronomico Antonello Maietta ed Elisa Fiore Gubellini di Wine Angels guideranno La tombola delle 99 occasioni, appuntamento ispirato al libro di Maietta Finché c’è vite, c’è speranza. I partecipanti estrarranno un vitigno, in un confronto che alternerà aneddoti, riflessioni e provocazioni.



Il vino sarà protagonista anche fuori dai padiglioni grazie a Piacenza Food & Wine Week, con un calendario di iniziative diffuse in città. Mercoledì 4 novembre alle 18.00, nello Spazio Enoteca di Eataly Piacenza, si terrà il vernissage del Concorso Fotografico Nazionale di Fiera dei Vini 2026, che ha coinvolto oltre 50 fotografi e appassionati da tutta Italia. Ad accompagnare l’inaugurazione, una selezione di etichette presenti anche alla Fiera dei Vini. Le opere selezionate resteranno esposte per tutto il mese di novembre e il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso un QR code. Il premio della giuria popolare sarà assegnato domenica 15 novembre, nel corso della mostra mercato.



Venerdì 13 novembre alle 18.00, all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza, il bookclub Viticultura presenterà Georges Cogny. Storia di uno chef insieme all’autrice Martina Picca. All’incontro, a ingresso gratuito, interverranno anche Davide Valla, presidente di Sette Colli, e Stefano Pizzamiglio, presidente della Strada dei Vini, per una conversazione che intreccerà cucina, vino e memoria del territorio .



Domenica 15 novembre alle 20.30, Da Romano a Cadeo, si terrà una cena con produttori realizzata in collaborazione con Promis Group Gruparel e Fisar Piacenza. La serata coinvolgerà tre produttori presenti anche alla manifestazione, con una formula che prevede una pizza e tre calici, uno per ciascuno, al costo di 25 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 3398460297.



Durante le tre giornate della mostra mercato debutterà inoltre Stappiamo qualcosa? Diversamente Masterclass, il nuovo format di degustazioni guidate dell’edizione 2026. Nove appuntamenti di 45 minuti, dedicati a vini, Champagne e gin, proporranno un approccio meno rigido alla degustazione, favorendo il dialogo diretto con i protagonisti degli incontri.

Informazioni

Quando: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026

Dove: Piacenza Expo

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.30; lunedì dalle 10.00 alle 16.30

Ingresso: 25,00 euro comprensivo di calice per degustazioni. Ridotto 10,00 euro per convenzioni con associazioni di settore. I minorenni accompagnati non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni. Ticket acquistabile sul circuito di Vivaticket o direttamente in fiera.

Parcheggio: gratuito

Info utili: 1000 carrelli disponibili per gli acquisti; sconti ai visitatori per ingresso ai musei cittadini