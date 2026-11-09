Perde gli occhiali durante l’escursione tra i boschi e non riesce a proseguire, 82enne soccorso dai carabinieri

Si era addentrato nel bosco per raccogliere i bargnoli, i frutti utilizzati per preparare il tradizionale “bargnolino”, ma durante la raccolta aveva perso gli occhiali. La difficoltà a vedere e a orientarsi gli aveva impedito di ritrovare la strada, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

È accaduto nella serata del 7 novembre, in località Vianova, nel comune di Bettola (PC), dove un uomo di 82 anni è stato ritrovato e riaccompagnato alla propria autovettura.

La chiamata al 112 e l’intervento dei carabinieri di Bettola e Rivergaro

La richiesta di aiuto è giunta al Numero Unico di Emergenza 112 intorno alle 19:00. A chiamare è stato lo stesso anziano, che ha segnalato di essersi smarrito e ha chiesto l’intervento di una pattuglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Bettola (PC), con il supporto di una pattuglia della Stazione di Rivergaro (PC).

Il fischietto permette ai soccorritori di individuare l’82enne

A consentire di individuare l’uomo, che non riusciva a vedere i lampeggianti accesi delle auto dei carabinieri, è stato il suono di un fischietto che l’82enne aveva con sé e utilizzava per segnalare la propria presenza.

Due carabinieri, insieme a un cittadino che abitava nella zona e che conosceva l’anziano perché alcune volte andava a funghi insieme, si sono addentrati nella boscaglia seguendo i richiami, fino a raggiungerlo tra la vegetazione, nei pressi di un canale d’acqua.

Ritrovato dopo circa un’ora e mezza di ricerche: l’anziano sta bene

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 20:45, dopo circa un’ora e mezza di ricerche. L’anziano era in buone condizioni psicofisiche.

I militari gli hanno prestato assistenza e lo hanno riaccompagnato alla sua auto, parcheggiata nelle vicinanze, concludendo positivamente l’intervento.

La collaborazione tra cittadini e carabinieri durante le ricerche

Un episodio che evidenzia il valore della collaborazione tra cittadini e carabinieri e l’importanza della presenza dell’Arma sul territorio, al servizio della comunità e delle persone in difficoltà.