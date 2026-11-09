Difendersi dalle truffe, una serata per imparare a riconoscerle e non avere paura di denunciare. Maria Grazia Ultori ospite di Volontariato in Onda – AUDIO

Difendersi dalle truffe, una serata per imparare a riconoscerle e non avere paura di denunciare. Maria Grazia Ultori ha affrontato il tema a Volontariato in Onda la rubrica realizzata da Radio Sound e CSV Emilia, dopo la serata a Piacenza al Teatro President intitolata “Truffe in scena. Proteggersi. Reagire. Ripartire”,

“È stato molto interessante vedere come le persone, pur essendo informate sui diversi tipi di truffe, siano rimaste colpite nel trovarsi davanti a situazioni che potrebbero capitare davvero a chiunque”. A dirlo è Maria Grazia Ultori, operatrice di CSV Emilia all’interno dell’Ufficio Attività Socio-Ricreative del Comune di Piacenza, sull’evento dedicato alla prevenzione e alla difesa dalle truffe, un appuntamento che ha permesso al pubblico di conoscere più da vicino i rischi e i raggiri più diffusi attraverso la rappresentazione di episodi ispirati a fatti realmente accaduti.

Proprio la messa in scena di piccoli sketch ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’iniziativa, mostrando in modo concreto quanto sia facile ritrovarsi coinvolti in situazioni ingannevoli. “È stato altrettanto bello sentire la vicinanza delle forze dell’ordine alle persone, in una maniera diversa rispetto a come siamo abituati a considerarle, spesso come qualcosa di distante da noi“.

Un messaggio importante è arrivato proprio dalle forze dell’ordine: non avere paura di chiedere aiuto e segnalare ogni episodio sospetto. “L’invito è quello di chiamare, di non tacere, anche per un dubbio che può sembrare banale. Chiamare piuttosto per niente non è un disturbo e non è un problema“.

Le truffe diventano sempre più sofisticate, come recuperare serenità, fiducia e il senso di vergogna dopo essere stati truffati?

Per affrontare questi aspetti quest’anno abbiamo coinvolto il medico psicologo, il dottor Giuseppe Rocca che ha completato la visione di questi sketch, cogliendo in ciascuna situazione la parte più umiliante, quella che ferisce di più la persona che subisce la truffa. Perché a volte è il familiare stesso che poi sgrida l’anziano caduto nella trappola, invece è un evento che può accadere a tutti. Sono talmente perfezionati adesso i sistemi per truffare le persone, quindi purtroppo siamo tutti coinvolti. E lo psicologo è stato un bel supporto, infatti stiamo pensando di coinvolgerlo anche per gli incontri successivi, per affrontare in maniera più approfondita tanti aspetti, perché vengono toccati, oltre ai valori di tipo economico, anche ad esempio la casa, dove io mi sento al sicuro e quando avviene questo si fa più fatica a riprendersi.

Le situazioni teatrali sono state proposte dalla Compagnia Filodrammatica Gari “Battini”, che ha accompagnato i presenti in un percorso concreto e accessibile, capace di unire sensibilizzazione, informazione e partecipazione. L’iniziativa è stata promossa dalla Polizia Locale del Comune di Piacenza e organizzata da CSV Emilia, nell’ambito del progetto per la prevenzione e il contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane.