Braciere per scaldarsi e la casa si riempie di monossido, famiglia intossicata: in ospedale anche una bimba di tre mesi

9 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Braciere per scaldarsi, famiglia intossicata dal monossido

Cinque persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all’interno di un’abitazione a Mottaziana, nella zona di Borgonovo. Tra le persone coinvolte anche due bambini molto piccoli, rispettivamente di 3 anni e appena 3 mesi. Fortunatamente nessuno dei familiari sarebbe in gravi condizioni.

Cap Service NovDic26

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’intossicazione ci sarebbe un braciere acceso dai genitori nel tentativo di riscaldare l’abitazione. Il dispositivo avrebbe però prodotto monossido di carbonio, un gas particolarmente pericoloso perché inodore e invisibile, che si sarebbe progressivamente accumulato negli ambienti domestici.

La concentrazione del gas avrebbe provocato malori a tutti e cinque i componenti della famiglia, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, intervenuti per prestare assistenza alle persone intossicate, insieme ai vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza dell’abitazione.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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