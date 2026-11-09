Ciclismo su Pista – Dal 30 luglio al 4 agosto la 6 Giorni delle Rose 2027

9 Novembre 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
6 Giorni delle Rose

Sono ufficiali le date della 30ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, che si svolgerà dal 30 luglio al 4 agosto 2027 al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda. Un traguardo importante per la manifestazione, che si prepara a festeggiare trent’anni di grande ciclismo su pista. Sei giornate di gare internazionali, con atleti provenienti da tutto il mondo, per un appuntamento che si conferma tra i più prestigiosi del calendario Classe 1 UCI. Nelle prossime settimane saranno svelati i primi dettagli del programma.

Cap Service NovDic26

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