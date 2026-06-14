Fiera Dell’Usato 2026 a Gossolengo dal 20 al 22 giugno. Domenica presenti i Mercanti di Qualità, il 19 giugno l’Anteprima con l’Aperi-Pizza

Fiera Dell’Usato 2026 a Gossolengo dal 20 al 22 giugno. Un appuntamento proposto dal Comune e dalla locale Pro loco.
L’evento si apre con l’anteprima della torta Maria Luigia che diventerà prodotto di Gossolengo, da gustare dal 20 al 22 Giugno e non solo durante l’appuntamento.
Di rilievo anche il cartellone della Fiera dell’Usato 2026. Sabato Dj Set, Domenica presenti i mercanti di Qualità e il liscio con Marcolino e Sara. Lunedì infine è prevista una commedia dialettale. Stand gastronomici e Anteprima il 19 con aperi-pizza in piazza.
Fiera Dell’Usato 2026 a Gossolengo dal 20 al 22 giugno
Torta di Gossolengo