Fiera Dell’Usato 2026 a Gossolengo dal 20 al 22 giugno. Domenica presenti i Mercanti di Qualità, il 19 giugno l’Anteprima con l’Aperi-Pizza

Fiera Dell’Usato 2026 a Gossolengo dal 20 al 22 giugno. Un appuntamento proposto dal Comune e dalla locale Pro loco.



L’evento si apre con l’anteprima della torta Maria Luigia che diventerà prodotto di Gossolengo, da gustare dal 20 al 22 Giugno e non solo durante l’appuntamento.

Di rilievo anche il cartellone della Fiera dell’Usato 2026. Sabato Dj Set, Domenica presenti i mercanti di Qualità e il liscio con Marcolino e Sara. Lunedì infine è prevista una commedia dialettale. Stand gastronomici e Anteprima il 19 con aperi-pizza in piazza.

Fiera Dell’Usato 2026 a Gossolengo dal 20 al 22 giugno

Torta di Gossolengo

Aperi-Pizza

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy