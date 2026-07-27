Indice di Sportività 2026, Piacenza guadagna 3 posizioni rispetto all’anno scorso. Ottima classifica nel volley

Indice di Sportività 2026, Piacenza guadagna 3 posizioni rispetto all’anno scorso, salendo nell’indagine del Sole 24 Ore tra le province italiane al 44esimo posto.

La classifica misura ogni anno il livello di sportività delle province italiane attraverso numerosi di indicatori, dai risultati agonistici all’impiantistica, fino alla diffusione della pratica sportiva e alla capacità di ospitare grandi eventi. Per l’Emilia-Romagna Piacenza conferma la tradizione regionale della pallavolo con il terzo posto e la grande stagione della Gas Sales Piacenza.

“La forza dell’Emilia-Romagna è un sistema sportivo diffuso, che unisce grandi eventi e pratica di base. Essere ancora una volta tra i territori più sportivi d’Italia è un riconoscimento importante per la nostra regione e per il lavoro che ogni giorno svolgono società sportive, federazioni, volontari, amministrazioni locali e operatori del settore. Le classifiche fotografano un momento e rappresentano sempre uno stimolo a migliorare, ma confermano anche la solidità del sistema sportivo emiliano-romagnolo”.

Così l’assessora regionale a Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, sui risultati dell’edizione 2026 dell’Indice di Sportività. La classifica conferma l’Emilia-Romagna tra le regioni di riferimento del panorama sportivo nazionale, con Bologna che sale al quarto posto e Rimini protagonista nei grandi eventi sportivi e motoristici.

“Come Regione investiamo con continuità nello sport di base, nell’impiantistica, nel sostegno alle società sportive e nell’organizzazione di grandi manifestazioni nazionali e internazionali, perché crediamo che lo sport sia molto più di una competizione: è salute, inclusione, qualità della vita, educazione e anche una leva straordinaria di attrattività turistica e sviluppo economico- prosegue Frisoni-. I risultati dell’Indice confermano che questa è la strada giusta. L’Emilia-Romagna ospita ogni anno appuntamenti di rilievo internazionale e continua a rafforzare la propria capacità di accogliere eventi che generano valore per i territori e opportunità per le imprese. Continueremo a investire in questa direzione, rafforzando un modello che rappresenta oggi un riferimento a livello nazionale e che contribuisce a rendere la nostra regione sempre più attrattiva e competitiva”.

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