In Cattolica una mostra fotografica per celebrare i 160 anni di Croce Rossa

Un viaggio attraverso 160 anni di storia, impegno e vicinanza alla comunità. Venerdì 19 giugno alle ore 11:30, presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata ai 160 anni della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza.

La mostra

L’esposizione, realizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 160° anniversario del Comitato piacentino, racconta attraverso immagini, documenti storici e testimonianze il percorso compiuto dalla Croce Rossa sul territorio, dalle sue origini fino ai giorni nostri.

Un racconto fatto di soccorso, assistenza, solidarietà e presenza costante accanto alle persone più vulnerabili, che ripercorre alcuni dei momenti più significativi della storia del Comitato e mette in luce il contributo di generazioni di volontarie e volontari che hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo al servizio della comunità.

Custodire la memoria

«Questa mostra rappresenta un’occasione preziosa per custodire e condividere la memoria del nostro Comitato» afferma il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, Giuseppe Colla. «Dietro ogni fotografia ci sono persone, storie e gesti di umanità che hanno contribuito a costruire ciò che la Croce Rossa è oggi. Celebrare questi 160 anni significa guardare con orgoglio al passato, ma anche rinnovare il nostro impegno per il futuro.»

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ospiterà la mostra nella piazzetta interna fino al 10 luglio, offrendo a studenti, cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino una realtà che da 160 anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio piacentino.

«L’Università Cattolica ha aderito con entusiasmo a quest’iniziativa della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, per il grande valore istituzionale che riveste e per le ulteriori e significative collaborazioni in corso» dichiara il Direttore della Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica, Angelo Manfredini. «La comunità universitaria potrà apprezzare l’importante patrimonio di valori e di esperienze di solidarietà di cui la mostra è testimone.»

L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e rappresenterà uno dei momenti più significativi delle celebrazioni dedicate ai 160 anni della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza.

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