Baseball – Il derby di fine campionato sorride agli Old Rags Lodi

Come all’andata è Lodi a sorridere nel derby padano che al De Benedetti chiudeva il campionato di B. Piacenza beffato due volte (6-3 e 8-7) dopo aver condotto a lungo entrambe le partite. La squadra di D’Auria chiude così al quarto posto mentre ai lodigiani va la piazza d’onore.

Gara 1

Le squadre giocano sostanzialmente alla pari e infatti si rimane sul 2-2 al 5° . Il doppio di Penaloza, dopo il singolo di Pancini e la base a Cetti, rende credibile al 7° il colpo di mano piacentino ma una sciagurata ottava difesa porta in cielo gli ospiti che con 4 punti gelano le speranze dei padroni di casa. Fanno masticare amaro i tredici corridori lasciati in base confermando l’impressione che sarebbe mancato davvero poco per meritare la vittoria.

Gara 2

Anche stavolta i potenziali punti abbandonatisono 12 aumentando ancor più il rammarico visto che Lodi vince col minimo scarto mettendo la freccia giusto all’ultimo inning. Piacenza riesce a rispondere al 3-0 ospite col doppio di Pancini l 2° (3-2) e poi ancora di pareggiare (5-5) al 3° coi singoli di Perez Jo., Calderon,Contardi e Pancini. Quest’ultimo sugli scudi pure al 5° col doppio che genera la seconda illusione di giornata spingendo i biancorossi sul 7-5. Ma niente da fare perchè i lombardi sprintano nel finale ottenendo sul filo di lana un insperao 8-7. Contro un avversario dirango se non altro si è lottato alla pari chiudendo con una buona carica emotiva una stagione purtroppo troppo avara di soddisfazioni.

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