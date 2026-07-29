Atletica – Piacenza protagonista nei grandi appuntamenti nazionali: brillano Boiocchi, Favari e Cesena

Un mese di grandi emozioni e risultati di rilievo per l’Atletica Piacenza, impegnata su più fronti nei contesti più prestigiosi del panorama nazionale. Nel giro di poche settimane, il sodalizio biancorosso ha portato i propri portacolori a gareggiare prima ai Campionati Italiani FISDIR e poi ai Campionati Italiani Assoluti, confermando la bontà del lavoro svolto da atleti e staff tecnico.

FISDIR ad Abano Terme: la certezza Simone Boiocchi

Il weekend del 20 e 21 giugno ha visto la trasferta ad Abano Terme (PD) in occasione dei Campionati Italiani FISDIR, dove Simone Boiocchi ha confermato ancora una volta la sua straordinaria continuità ad alti livelli. Lo sprinter biancorosso ha fermato il cronometro a 13″22 nei 100 metri e a 27″07 nei 200 metri, mancando l’accesso alla finale per una manciata di centesimi.

Per Boiocchi resta comunque la grandissima soddisfazione di una prestazione solida e di un’ulteriore conferma al vertice: da anni, infatti, Simone rappresenta un punto di riferimento e una presenza fissa e costante a tutte le principali rassegne nazionali di categoria.

Assoluti di Firenze: Favari e Cesena tra i grandi della velocità

A un mese di distanza, i riflettori si sono spostati sul rinnovato impianto di Firenze per i Campionati Italiani Assoluti, il massimo appuntamento dell’atletica su pista. A difendere i colori piacentini sono stati Mattia Favari e Lorenzo Cesena, reduce dal recente e prestigioso record provinciale stabilito insieme nella staffetta 4×100.

Nei 200 metri si è messo in evidenza Favari, capace di accedere alla rassegna tricolore con qualificazione diretta, senza dovere passare dalle forche caudine dei Challenge preliminari. In gara, Mattia ha espresso un’ottima prova fermando il cronometro a 21″71, confermandosi velocista di assoluto valore su scala nazionale.

Percorso diverso, ma altrettanto importante, per Lorenzo Cesena nei 400 ostacoli. L’atleta biancorosso ha dovuto conquistarsi il pass per gli Assoluti passando proprio attraverso i Challenge del giorno prima: una sfida vinta alla grande con un brillante 52″48, tempo che gli ha regalato la vittoria di gara e il biglietto per la finale tricolore.

Nel turno decisivo del giorno successivo, l’allievo del tecnico Giovanni Baldini ha inevitabilmente pagato le fatiche dell’impegno ravvicinato e una prima parte di stagione condizionata da qualche intoppo fisico di troppo. Il suo 54″78 finale non rispecchia appieno le sue reali potenzialità, ma resta l’ottimo segnale di un atleta capace di stringere i denti e competere ai massimi livelli nonostante una preparazione discontinua.

Con queste prestazioni, l’Atletica Piacenza manda in archivio un inizio d’estate da protagonista, guardando con fiducia ai prossimi impegni della stagione outdoor.

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