Serie B – Emils Ivanovskis è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è lieta di comunicare di aver acquisito i diritti sportivi di Emils Ivanovskis, playmaker/guardia classe 2005, che entrerà a far parte del roster dei Fiorenzuola Bees per la stagione 2026/2027.

Nato il 25 aprile 2005 in Lettonia, Ivanovskis è un play/guardia di 188 centimetri per 85 chilogrammi.Arrivato in Italia nel 2019, a soli 14 anni, Emils ha completato un percorso durato sei stagioni all’interno del settore giovanile della Vanoli Cremona. Con la formazione Under 19 Eccellenza ha conquistato il terzo posto alle Finali Nazionali di Agropoli nella stagione 2022/2023, raggiungendo nuovamente le Finali Nazionali di categoria nell’annata 2024/2025.

Parallelamente al percorso giovanile, Ivanovskis ha maturato esperienza nel basket senior con la maglia della Sansebasket Cremona, facendo registrare 11,4 punti di media in 30 presenze nel campionato di Serie B Interregionale.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di aggregarsi stabilmente alla prima squadra della Vanoli e di debuttare in Serie A il 4 maggio 2025 sul parquet di Pistoia. Nell’ultima giornata di quella stagione ha realizzato anche i suoi primi tre punti nella massima serie contro Derthona Tortona.

Nel 2025/2026 ha affrontato la sua prima stagione in Serie B Nazionale con la Virtus Lumezzane, disputando 19 partite e producendo 3,9 punti, 0,8 rimbalzi e 0,8 assist di media in 14 minuti di utilizzo medio, con un massimo stagionale di 11 punti.

Giovane, versatile e già in possesso di esperienze significative tra settore giovanile d’eccellenza e campionati senior, Ivanovskis approda a Fiorenzuola per proseguire il proprio percorso di crescita e mettere energia e talento a disposizione della squadra di coach Marco Del Re.

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